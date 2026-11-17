Viši sud u Beogradu raspisao je potjernicu za Milanom Radoičićem.

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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor Milanu Radoičiću i raspisao potjernicu za njim. Kako se nezvanično saznaje, ova mjera određena jer se Milan Radoičić 15. novembra nije javio u Policijsku stanicu Savski venac, iako mu je prethodno bila izrečena mjera obaveznog javljanja policiji svakog 1. i 15. u mjesecu.

Radoičić je priveden 3. oktobra 2023. godine u okviru istrage o oružanom sukobu u Banjskoj na sjeveru Kosova.

Podsjetimo, 24. septembra 2023. godine grupa naoružanih ljudi sukobila se sa pripadnicima "kosovske" policije u selu Banjska kod Zvečana. U sukobu je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, dok su život izgubila i trojica Srba - Stefan Nedeljković iz Zvečana, kao i Bojan Mijailović i Igor Milenković iz Leposavića.

Nekoliko dana nakon sukoba, Radoičić je preuzeo odgovornost za organizovanje i predvođenje grupe. Saopštenje u kojem je to naveo novinarima je pročitao njegov advokat Goran Petronijević, nakon čega je Radoičić podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste.

Sukob u Banjskoj

Policija ga je privela 3. oktobra 2023. godine, a saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je negirao krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Istraga u Beogradu i dalje je u toku.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu juče je na konferenciji za medije govorio o slučaju "Banjska", te je izjavio da je tom tužilaštvu prijavljen transport oružja preko Bubanj potoka, nakon čega je uhapšena jedna osoba kojoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

On je ukazao i da je tužilaštvo pokušalo da putem Euleksa, odnosno preko Ministarstva pravde, obezbijedi određene dokaze u vezi sa slučajem, ali da oni do danas nisu dostavljeni.

(Blic/MONDO)