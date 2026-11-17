Ostoja Mijailović, prvi čovjek KK Partizan, uskoro preuzima Čukarički.

Izvor: MN Press

Ostoja Mijailović će definitivno zakoračiti u srpski fudbal, a da li je u pitanju zaokret ka najpopularnijem sportu, da li će paralelno ostati na čelu KK Partizan ili će samo proširiti svoj sportski angažman, to su pitanja na koja će vrijeme dati odgovor, ali jedna stvar je već sada sasvim izvjesna. Aktuelni prvi čovjek crno-bijelih preuzima Čukarički.

U sportskoj javnosti se već nedeljama šuška da je dogovor praktično zaključen i da vlasnik i(li) suvlasnik čak 25 kompanija objedinjenih u sistem „OMR Group“ stiže na Banovo brdo, a zvanična potvrda ovih spekulacija stigla je direktno od sportskog direktora „brđana“ Vladimira Matijaševića.

Tokom gostovanja u podkastu „2x45“, Matijašević je jasno stavio do znanja da se čitav proces kupovine i preuzimanja kluba nalazi u samoj završnici.

„Došlo je do toga da je blizu. Ako već hoćete odgovor u ’glavu’, dobićete ga u ’glavu’. Ako sve bude u redu, Ostoja Mijailović će u decembru preuzeti FK Čukarički od Dragana Obradovića. To sad sve advokati rade“, napomenuo je dugogodišnji sportski radnik u emisiji koja će tokom večernjih časova biti emitovana na Jutjub kanalu Mozzart TV.

Rekao je Matijašević da je „Dragan Obradović je 100 odsto vlasnik Čukaričkog i sve priče o suvlasništvu su lažne“.

„U razgovoru koji smo vodili prije tri dana Ostoja je tražio da ostanu svi ljudi, da možda i ja budem u nekom budućem procentu, ako budem htio da ostanem. Prvo bi trebalo da završe Ostoja i Obradović, ali gro stvari je završeno. Sve je provjereno. Papiri su čisti. Tako da očekujem, ako sve bude u redu, početkom decembra ili sredinom narednog mjeseca, da Mijailović uđe u klub.“

Na pitanje šta Čukarički konkretno dobija dolaskom Ostoje Mijailovića, uslijedio je sledeći odgovor:

„Isto što i s Draganom Obradovićem. Sigurnost. Ostoja je dugo u sportu. Podigao je KK Partizan. Možemo mi da pričamo ovako ili onako, nećemo pričati o legendama crno-bijelih i šta je bilo tamo, niti me to interesuje. Partizan igra Evroligu, ima veliki broj gledalaca u Areni, a koliko čitam, finansijski dobro stoji. Stvarno ne znam šta će biti sa KK Partizan, niti sam pričao o tome s njim, niti me interesuje.“