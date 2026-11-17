Potez Leonarda Dikaprija tokom proslave 52. rođendana privukao pregršt negativnih komentara

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Proslava 52. rođendana Leonarda Dikaprija, uz brojna poznata lica iz svijeta šou-biznisa, ponovo je pokrenula rasprave o njegovom privatnom životu i sklonosti ka vezama sa mlađim ženama.

Luksuzna zabava okupila je holivudsku elitu, ali pažnju javnosti privukao je dolazak autobusa sa mladim gošćama, piše Bored Panda.

Glumac je rođendan proslavio u subotu, 14. novembra, na privatnom imanju na Beverli Hilsu, tri dana nakon što je napunio 52 godine.

Na spisku gostiju našla su se imena poput Tobija Megvajera, Kejsija Afleka, Ala Paćina, Orlanda Bluma, Džefa Bezosa i 50 Centa. Zabavi su prisustvovali i bivši kanadski premijer Džastin Trudo, reperka Ajs Spajs, kao i Dikaprijev otac Džordž sa maćehom Pegi En Farar.

Ipak, pored brojnih zvijezda, fotoreporteri su zabilježili i dolazak autobusa punog mladih žena, među kojima je prepoznata i Kortni Bener iz rijaliti programa "Love Island USA".

Dok su neki korisnici društvenih mreža izražavali divljenje, drugi su bili veoma kritični.

"Taj spisak gostiju praktično predstavlja holivudsku aristokratiju"“, navodi se u jednom komentaru.

"Nevjerovatno je vidjeti Ala Paćina, Džefa Bezosa i 50 Centa u istoj prostoriji na rođendanskoj proslavi", napisao je drugi korisnik.

@DailyLoud That guest list is practically Hollywood royalty. ✨ — THEDEFIGURU (@TheDeFiGuru_)November 16, 2026

Kritike su se kretale od pitanja poput: „Čovječe, zašto se Leo toliko druži sa Bezosom? Baš jadno“, do znatno oštrijih komentara.

"Neprijatnost se osjeća već iz jednog kadra“" napisao je jedan korisnik. Neki su proslavu direktno povezali sa reputacijom glumca i njegovih gostiju.

"Nekoliko ljudi koje ste upravo pomenuli poznati su po tome što su stariji muškarci koji su u vezama sa veoma mladim ženama", istaknuto je u jednom komentaru.

Jedan komentar sažeo je kritike na sledeći način: "Stari konji koji traže djevojke od 20 godina kojima treba platiti kiriju – to je Dikaprijev rođendan".

Pogledajte trenutak kad autobus dovozi zgodne djevojke: