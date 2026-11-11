"Molila sam da ga ne otpuste": Oglasila se Karleuša nakon haosa zbog novog voditelja RTS-a i njegovog otkaza

Karleuša se još jednom dotakla novog voditelja RTS-a Vukašina Katića, te otkrila da je "urgirala" da zadrži posao na prethodnoj televiziji.

Izvor: YT Novo Jutro

Nakon što je objavljeno da je mladi Vukašin Katić novo lice RTS-a, oglasila se na mrežama Jelena Karleuša koja je potom objavila skrinšot sa tadašnjom direktorkom Javnog servisa.

Pogledajte kako izgleda mladi Vukašin:

U prepisci se vidi da je tražila da Vukašinu Katiću "daju šansu". Posebnu pažnju privukao je dio komunikacije u kojem Karleuša govori o "velikom vraćanju usluge i revanšu“, dok se u istoj prepisci pominje i da "svi imaju neku vezu“.

Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje sto je morao da napise jeste HVALA. Vukasine, SRAM TE BILO. I tebe i Milosa. — Jelena Karleuša (@karlinbich)November 9, 2026

Sada, nakon tih navoda, Uskoković je prenio zaposlenima da zahteva od menadžmenta da utvrdi pod kojim okolnostima je Vukašin Katić zaposlen u RTS-u i da pronađe zakonski osnov za raskid ugovora, kako bi se spriječilo dalje urušavanje ugleda kuće, prenosi RTS.

Karleuša se sada još jednom oglasila na mrežama nakon haosa koji je nastao oko Vukašina koji je u međuvremenu i nestao sa mreža.

Nakon komentara da zbog nje nije dobio otkaz ni na Pinku, pjevačica je iznijela nove detalje:

"Pa naravno da nije zbog mene dobio otkaz. Ja sam molila više puta ljude na Pinku da mu ne daju otkaz. Molila. Mogu i tu slike da objavim… ali znate šta…. Kome zapravo ja dokazujem šta? Bolesne gluposti onog rijaliti psiha? Kome? Vukašin odlično zna tako da, neka mu služi na čast", napisala je Karleuša.

Izvor: printscreen/X/Jelena Karleuša