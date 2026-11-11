Šćepanović kaže da su prije ove objave imali interesovanja više stranih i domaćih investitora za kupovinu većeg paketa akcija ove kompanije.

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Mali akcionari “Plantaža” do sada su sakupili 8,1 odsto akcija koje planiraju da kao objedinjeni paket ponude na Montenegro berzi, saopštio je “Vijestima” predstavnik malih akcionara ove kompanije Ivan Ščepanović.

Crnogorska asocijacija malih akcionara (CAMA), saopštila je u petak prošle sedmice da su, usljed “izraženog interesovanja domaćih i stranih investitora” za akcije tog preduzeća pokrenuli inicijativu za objedinjavanje značajnog akcionarskog paketa i njegovu transparentnu ponudu svim zainteresovanim investitorima.



Cilj je da okupe najmanje 10 odsto od ukupnog broja akcija “Plantaža” koje bi ponudili na berzi po cijeni od 50 centi za akciju, što bi za tu količinu bio iznos od devet miliona eura. Saopštili su da ta cijena odgovara nominalnoj vrijednosti akcije, a da istovremeno predstavlja manje od 25 odsto vrijednosti po akciji koja proizlazi iz posljednje procjene imovine kompanije.

Šćepanović kaže da su prije ove objave imali interesovanja više stranih i domaćih investitora za kupovinu većeg paketa akcija ove kompanije.

“Zvaničnih ponuda i predloga sa tačno navedenom cijenom nije bilo, već samo interesovanja da li bi bilo moguće kupiti paket od oko deset odsto akcija. Zbog toga smo odlučili da pozovemo sve male akcionare, bez obzira da li su članovi CAMA da nam se pridruže. Do sada su to uradili akcionari koji imaju oko 8,1 odsto akcija, ali svaki dan nam se priključuju novi. Kada se sakupi oko deset odsto akcija daćemo na berzi zajedničku ponudu. Od kada je objavljeno saopštenje o pokrenutoj inicijativi za objedinjavanje 10 odsto akcija, raspitivanje potencijalnih kupaca je povećano”, saopštio je Šćepanović, prenose Vijesti.

Država i njeni fondovi trenutno kontrolišu 56 odsto akcija „Plantaža“, dok Crnogorska komercijalna banka, danas OTP banka, posjeduje 9,2 odsto udjela, koji je stekla privatizacijom nekadašnje Podgoričke banke. Preostalih oko 35 odsto akcija nalazi se u vlasništvu malih akcionara i bivših privatizacionih fondova.

Državi nedostaje još deset odsto akcija kako bi dostigla dvije trećine vlasništva i glasačkih prava, što bi joj omogućilo samostalno donošenje odluka za koje je potrebna dvotrećinska većina, poput dokapitalizacije i izmjena statuta kompanije. Za takve odluke Vlada je do sada često obezbjeđivala podršku CKB banke i dijela malih akcionara.

Odgovarajući na pitanje „Vijesti“ da li je bilo interesovanja predstavnika Vlade za kupovinu objedinjenog paketa akcija, Šćepanović je kazao da takvih kontakata nije bilo.

Akcije „Plantaža“ ranije su na berzi trgovane po cijeni od 20 centi, dok se aktuelne ponude za prodaju kreću u rasponu od 24 do 26 centi po akciji.

Iako kompanija bilježi pozitivno poslovanje već tri godine zaredom, i dalje je opterećena gubicima iz prethodnog perioda, koji iznose 37 miliona eura. Sticanje deset odsto vlasništva donijelo bi kupcu i pravo na mjesto u Upravnom odboru kompanije.