Krivična prijava protiv Jelene Karleuše zbog prepiske o zapošljavanju na RTS-u

Eko straža podnijela je krivičnu prijavu protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić zbog prepiske o angažmanu Vukašina Katića na RTS-u.

Izvor: Pink printscreen

Udruženje građana "Eko straža" podnijelo je krivičnu prijavu Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv pjevačice Jelene Karleuše i bivše generalne direktorice Radio-televizije Srbije (RTS) Manje Grčić.

Povod za prijavu je prepiska koju je Karleuša 9. novembra objavila na društvenoj mreži Iks, a koja je izazvala brojne reakcije u javnosti. U porukama se vidi kako se pjevačica obraća tadašnjoj direktorki RTS-a i traži da se Vukašinu Katiću, kandidatu na konkursu javnog servisa, "da šansa".

Posebnu pažnju privukao je dio komunikacije u kojem Karleuša govori o "velikom vraćanju usluge i revanšu", dok se u istoj prepisci navodi i da "svi imaju neku vezu".

Eko straža traži da tužilaštvo ispita prepisku

Iz "Eko straže" navode da su krivičnu prijavu podnijeli zbog sumnje da u objavljenoj komunikaciji postoje elementi krivičnih djela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe položaja.

U saopštenju su istakli da je RTS javni servis koji finansiraju građani Srbije, zbog čega smatraju da zapošljavanje u toj ustanovi mora da se zasniva na znanju i ispunjavanju uslova konkursa, a ne na ličnim vezama i obećanim uslugama.

"RTS je javni servis koji finansiraju svi građani Srbije kroz taksu i budžet. Zapošljavanje u njemu mora da se zasniva na znanju i uslovima konkursa, a ne na vezama i obećanim uslugama. Kako u istoj poruci piše, 'svi imaju neku vezu'. Upravo to ne smije da bude pravilo", naveli su iz udruženja.

Od tužilaštva traže da pribavi kompletnu prepisku i dokumentaciju u vezi sa konkursom za radno mjesto na koje se prijavio Vukašin Katić.

"Prijavom tražimo da tužilaštvo reaguje na objavu koja pokazuje elemente krivičnih djela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i/ili zloupotrebe položaja", saopštila je "Eko straža".

Iz udruženja su najavili da će javnost obavještavati o daljem toku postupka.

Karleuša objavila prepisku nakon reakcija na Katićev angažman

Podsjetimo, Vukašin Katić započeo je novi angažman na Radio-televiziji Srbije nakon što je prethodno ostao bez posla na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom Karleušom.

Njegov novi angažman izazvao je komentare na društvenim mrežama, a pjevačica je potom reagovala objavom na Iksu, uz koju je podijelila prepisku sa Manjom Grčić.

Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje sto je morao da napise jeste HVALA. Vukasine, SRAM TE BILO. I tebe i Milosa. — Jelena Karleuša (@karlinbich)November 9, 2026

Karleuša je navela da je Katiću godinama pomagala, da ga je primila u svoj dom, finansijski podržavala i vodila na putovanja, kao i da je intervenisala kako ne bi dobio otkaz na Pinku, a potom i da bi dobio posao na RTS-u.

"Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloljetnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu", napisala je Karleuša.

Dodala je da je, kako tvrdi, molila da Katiću ne daju otkaz na Pinku, a zatim i da ga zaposle na RTS-u.

"Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša", poručila je pjevačica.

Objavljena prepiska i navodi iz krivične prijave za sada predstavljaju osnov za zahtjev udruženja da tužilaštvo ispita okolnosti, a eventualno postojanje krivične odgovornosti mogu utvrditi isključivo nadležni organi.

(Mondo.ba/Nova.rs)