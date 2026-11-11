Projektom je, osim uređenja centralnog gradskog trga i okolnih javnih površina, planirana i izgradnja podzemne garaže.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Trga nezavisnosti, za šta je opredijeljeno 300.000 eura, navodi se u prilogu RTV Podgorica.

Projektom je, osim uređenja centralnog gradskog trga i okolnih javnih površina, planirana i izgradnja podzemne garaže.

Kako je saopšteno iz Agencije, otvaranje ponuda zakazano je za 10. decembar 2026. godine.

„Trg nezavisnosti predstavlja centralni javni prostor Podgorice i jedno od ključnih mjesta javnog života Glavnog grada. Njegov današnji izgled najvećim dijelom rezultat je rekonstrukcije završene 2006. godine. Nakon skoro dvije decenije korišćenja pokazalo se da postojeće rješenje ne odgovara u potpunosti savremenim potrebama centralnog gradskog trga“, objavila je Agencija.



Kako naglašavaju, ključni nedostaci postojećeg uređenja odnose se na denivelaciju centralne površine, položaj i stanje centralne fontane, prekide u pješačkim pravcima i ograničenu pristupačnost, kao i ograničen izbor mjesta za sjedenje i boravak.

„U pripremi projektnog zadatka sproveden je participativni i konsultativni proces sa stručnom i laičkom javnošću, gradskim službama, javnim preduzećima, ustanovama, organizatorima programa i drugim akterima koji učestvuju u svakodnevnom korišćenju, održavanju, tehničkom funkcionisanju i programiranju trga. Kroz taj proces sagledani su postojeći problemi, potrebe korisnika, zahtjevi održavanja, organizacija javnih događaja, komunalna infrastruktura, režimi pristupa, tehnička ograničenja i mogućnosti realizacije“, navode iz Agencije.

Kako su saopštili, predmet ovog javnog poziva jeste izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Trga nezavisnosti, izgradnju podzemne garaže sa pristupima, konstrukcijom i pripadajućim instalacijama i tehničkim sistemima, kao i uređenje kontaktnih javnih površina i djelova okolnih ulica.

„Osnovni cilj izrade tehničke dokumentacije jeste stvaranje uslova za realizaciju otvorenog, pristupačnog, čitljivog, fleksibilnog i klimatski ugodnijeg centralnog gradskog trga, koji će bolje odgovoriti svakodnevnim potrebama građana i posjetilaca, kao i potrebama povremenih javnih događaja i manifestacija“, navodi se u objavi.

Ciljevi projekta su:

- unapređenje pješačkog, pristupačnog i čitljivog karaktera trga;

- unapređenje svakodnevnog korišćenja, boravka i mikroklimatskog komfora;

- omogućavanje fleksibilnog i kontrolisanog korišćenja trga tokom godine;

- usklađivanje trga sa kontaktnom zonom, infrastrukturom i dugoročnim održavanjem;

- formiranje podzemne garaže i rasterećenje centralne zone od mirujućeg saobraćaja.

„Očekivani rezultat rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje je funkcionalno unaprijeđen, otvoren, pristupačan, pregledan i reprezentativan gradski trg, koji je istovremeno svakodnevno upotrebljiv i oblikovan da podrži različite javne događaje i sezonske programe. Konačni rezultat treba da bude Trg nezavisnosti koji je jasno organizovan, ambijentalno kvalitetan, tehnički opremljen, realan za održavanje, projektovan da dugoročno podrži javni život centralne gradske zone Podgorice“, navode.

Javna površina koja je predmet ovog javnog poziva nalazi se u KO Podgorica II, u centralnoj zoni Podgorice. Obuhvata Trg nezavisnosti, kontaktne javne površine i djelove okolnih ulica određene Odlukom i njenim izmjenama i dopunama.

Ukupna površina obuhvata iznosi 25.761,36 m².

„Predmet tehničke dokumentacije obuhvata sve elemente potrebne za izgradnju podzemne garaže, rampe, vertikalne komunikacije, tehničke prostorije, zaštitu temeljne jame, konstrukciju i pripadajuće sisteme, kao i rekonstrukciju i funkcionalno unapređenje javne površine, uključujući parterno urеđenje, nivelaciju, pristupačnost, pješačke tokove, pejzažno uреđenje, javnu rasvjetu, urbani mobilijar, komunalnu opremu, elemente vode, odvodnjavanje, elektro i hidrotehničke instalacije, tehničke priključke za javne događaje, servisne i interventne pristupe, kao i druge elemente neophodne za korišćenje, održavanje i upravljanje prostorom“, zaključuju iz Agencije.