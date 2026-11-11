Bivši ministar i direktor "Beogradskih elektrana" Rade Basta uhapšen je zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara dodjeljivanjem spornih donacija sportskim klubovima.

Izvor: YouTube/Printscreen/Info LIGA Ivanjica

Kako nezvanično saznaju mediji, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Rade Basta, jer je u vrijeme dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima!

Među ovim sportskim klubovima, kako saznaju mediji, nema zvučnih naziva, već je riječ o manjim fudbalskim i košarkaškim klubovima, pa čak i jednom konjičkom klubu.

Akcija hapšenja i pretresanja prostorija koju obavljaju pripadnici Službe za borbu protiv korupcije je u toku, a kako se saznaje, u toku je privođenje još nekoliko ljudi povezanih sa Bastinim malverzacijama.

Basta je, podsjetimo, bio i ministar privrede svega 8 mjeseci od oktobra 2022. godine do 2023. godine kada je razriješen te funkcije.

(Kurir/MONDO)