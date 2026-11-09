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Bukti rat između Karleuše i novog voditelja RTS-a: Bili su bliski, a sad je zgrožena njegovim postupkom

Bukti rat između Karleuše i novog voditelja RTS-a: Bili su bliski, a sad je zgrožena njegovim postupkom

Autor Jovana Milićević
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Vukašin Katić se oglasio nakon prelaska na RTS, a ubrzo je reagovala i Jelena Karleuša, koja je iznela niz tvrdnji o njihovom odnosu i otkrila detalje iz prošlosti.

Bukti rat između Karleuše i novog voditelja RTS-a Izvor: YT Novo Jutro

Vukašin Katić započeo je novo poglavlje u karijeri, i to na Radio-televiziji Srbije, nakon što je prethodno ostao bez angažmana na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom Karleušom. Njegov prelazak na Javni servis privukao je pažnju javnosti, a ubrzo se oglasila i pevačica.

Novi voditelj RTS-a je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u elegantnom crnom odelu, ispred crvene pozadine sa prepoznatljivim logom RTS-a. Uz fotografiju je objavio i pesmu Eli Goulding "Anything Could Happen", dok je u opisu ostavio kratku poruku: "Best for the last", što u prevodu znači "Najbolje za kraj".

"Njena dela prema meni neka govore o njoj"

Karleuša je reagovala nakon što se njen nekadašnji saradnik oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorio na komentare o njihovom prekidu saradnje.

"Mislim da je sasvim u redu da o Jeleni ne govorim ružno. Njena dela, kada sam ja u pitanju, neka govore o njoj. Na meni je da, kao mlada osoba, učim iz sopstvenih grešaka i ispravljam ih. Vama hvala na zapažanju", napisao je Vukašin, nakon čega se oglasila i pevačica.

Tvrdi da joj je kao maloletnik upao na terasu

Karleuša nije štedela reči na račun nekadašnjeg saradnika, a u svojoj objavi iznela je i niz tvrdnji o tome kako su se upoznali i kakvu mu je pomoć pružala.

"Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša", napisala je pevačica.

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Tagovi

Jelena Karleuša RTS voditelj Vukašin Katić

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