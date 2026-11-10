Ceca se umiješala u dramu Jelene Karleuše: Đedović danima proziva pjevačicu, Ražnatovićka se brecnula zbog priče o slavi

Ceca Ražnatović poručila jednom fanu Jelene Karleuše koji se svađao sa Markom Đedovićem da "ozdravi"

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović i Goran Sivački

Rat između Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše prelio se i na aktuelnu dramu sa Zoranom Birtaševićem, odnosno fanovima s kojima nekadašnji saradnk Željka Mitrovića danima ratuje.

U pitanju je Marko Đedović, kojeg na X-u smatraju za nezvaničnog Cecinog portparola, već danima na svojim profilima po društvenim mrežama proziva Jelenu Karleušu.

Đedović je i ranije kritikovao Jelenu Karleušu, ali otkako je Jelena ostala bez svojih saradnika, prije svega Zorana Birtaševića, na čiju je stranu stao Đedović, njegove negativne objave o Karleuši, koja je u svojim izjavama govorila o Zoranu, ali bez otkrivanja konkretnog razloga prekida saradnje, ne prestaju.

Fanovi JK su odmah počeli da mu uzvraćaju, ali tu nije kraj. U sve se sada uključila i lično Ceca.

"Što ne kažeš ljudima kako si Nanogicu molio da zataška ono kad si na Pinku udario djevojku jer si znao da ti se sprema krivična prijava? Pa si čak i d*** morao za to nuditi? Ispričaj kako Veljko nije htio da bude na slavi jer je Nanogica pozvala p***** u kuću - glasi objava Jeleninog fana na društvenoj mreži Iks, na koju je odreagovala Đedovićeva prijateljica Ceca.

"Ne izmišljaj. Ozdravi", napisala je Ceca Ražnatović sa svog neverifikovanog profila i stavila emodži dlanova koji pokazuju srce, a Đedović ga je ripostovao i napisao:

"Od danas samo ovako!".

(Kurir, MONDO)