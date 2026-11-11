Upravni odbor tehnološkog giganta pokrenuo je hitnu istragu, dok FBI provjerava da li je Džensen Huang bio nesvjesna meta obavještajne operacije.

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Tržišna vrijednost američkog tehnološkog giganta Nvidije smanjila se za oko 430 milijardi dolara za samo dva dana trgovanja.

Veliki pad akcija uslijedio je nakon što su objavljene optužbe o navodnoj povezanosti izvršnog direktora Džensena Huanga sa kineskom špijunkom. Zbog ozbiljnosti situacije, upravni odbor kompanije pokrenuo je hitnu istragu.

Nezavisni članovi upravnog odbora Nvidije angažovali su poznatu američku advokatsku kancelariju Wachtell, Lipton, Rosen & Katz kako bi sprovela detaljnu i nezavisnu istragu o cijelom slučaju.

Istragu predvodi Džun Kim, bivši vršilac dužnosti saveznog tužioca SAD za Južni okrug Njujorka, koji ima bogato iskustvo u ovakvim postupcima. Cilj istrage je da se utvrde sve okolnosti navodne obavještajne operacije usmjerene protiv Huanga.

Skandal je izbio zbog odnosa Džensena Huanga i Alis Huang, bivše izvršne direktorke kompanije Megaspeed International, za koju američke obavještajne službe sumnjaju da radi za kinesko Ministarstvo državne bezbijednosti.

Izvršni direktor Nvidije priznao je zaposlenima da je bio nevjeran supruzi i izvinio se, naglasivši da će u potpunosti sarađivati sa istražiteljima. Upravni odbor kompanije saopštio je da za sada nema razloga da vjeruje da su povjerljive informacije kompanije ili interesi američke nacionalne bezbijednosti ugroženi.

Reakcija tržišta bila je nemilosrdna, pa su akcije Nvidije u ponedeljak i utorak pale za gotovo 10 odsto, zbog čega je tržišna vrijednost kompanije smanjena za 430 milijardi dolara.

Tržišna kapitalizacija Nvidije iznosila je oko 4,07 biliona dolara nakon tog pada, zbog čega je kompanija nakratko prepustila mjesto druge najvrjednije kompanije na svijetu Majkrosoftu.

Finansijski udarac smanjio je i lično bogatstvo Džensena Huanga, koji je pao na 12. mjesto liste najbogatijih ljudi na svijetu.

Prodaja zabranjenih čipova Kini

Kontroverza se nije zaustavila samo na privatnom odnosu direktora, već se proširila i na sumnje o kršenju američkih izvoznih ograničenja.

Prema objavljenim izvještajima, Alis Huang i njeni saradnici navodno su koristili mrežu kompanija kako bi olakšali isporuku Nvidijinih čipova kineskim poslovnim subjektima. Procjenjuje se da je vrijednost tih pošiljki iznosila najmanje 7,5 milijardi dolara.

Mreža u kojoj su učestvovale kompanije iz Singapura i Kine navodno je prebacila oko 240.000 naprednih procesora, uključujući modele H100 i H200.

Ti čipovi podliježu strogim američkim izvoznim kontrolama jer ih Vašington smatra ključnim za sprečjavanje jačanja kineskih vojnih kapaciteta.

Alis Huang navodno je iskoristila svoje veze u Nvidiji kako bi obezbijedila zalihe kada bi narudžbine bile blokirane zbog izvoznih ograničenja.

Američki Federalni istražni biro (FBI) zasebno istražuje da li je izvršni direktor Nvidije bio nesvjesna meta strane obavještajne operacije.

Američki predsjednik Donald Tramp javno je stao u odbranu Huanga.

"Huang mi je rekao da apsolutno ništa nije znao o tome da je ona osumnjičena za špijunažu", izjavio je Tramp.

Političke reakcije i tužbe akcionara

Zbog ozbiljnih optužbi reagovao je i američki politički vrh. Trojica visokih republikanskih kongresmena zatražila su zatvoreni sastanak sa Huangom, koji bi trebalo da bude održan 18. novembra, kako bi razgovarali o bezbjednosnim mjerama u Nvidiji.

Sa druge strane, lider demokrata u Senatu Čak Šumer pozvao je administraciju da pooštri kontrolu izvoza čipova u Kinu. Problemi kompanije preneli su se i na sudove.

Investitori u Kaliforniji podneli su predlog za pokretanje grupne tužbe, u kojoj tvrde da su Džensen Huang i Nvidia doveli akcionare u zabludu.

U tužbi se navodi da kompanija nije na vrijeme otkrila spornu vezu i moguće posledice po nacionalnu bezbijednost koje iz nje proizlaze.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova odlučno je odbacilo sve optužbe o špijunaži, nazvavši ih potpuno neosnovanim. Istraga bi trebalo da pokaže da li je neko došao do osjetljivih podataka i da li je odnos direktora i kineske poslovne žene zaista uticao na odluke unutar tehnološkog giganta.