"Ne zovu me, kome je stalo do babe?": Verica Rakočević ima sedmoro unučadi, a bolne riječi odjeknule u javnosti

Verica Rakočević svojevremeno je govorila o odnosu sa djecom i unucima, a kako je istakla, zbog jedne stvari žali.

Izvor: TV Pink / screenshot

Čuvena modna kreatorka Verica Rakočević (78) ima troje djece, a naslednici su joj podarili čak sedmoro unučadi. Ipak, kreatorka je svojevremeno iznenadila javnost kada je otkrila da se slabo čuje sa njima, te da joj to ne pada lako.

"Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj djeci ukrala neko vrijeme koje je trebalo da provedem sa njima", rekla je nedavno Verica.

Pogledajte kako izgledaju djeca Verice Rakočević:

"Danas me više zovu djeca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vrijeme", istakla je tada za "Blic".

"Razumjela bih muža da hoće da ode od mene"

Podsjetimo, Verica je govorila o razlici u godinama između muža Veljka i nje.

"Razumjela bih da Veljko hoće da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za cio život, voljela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovjek ima samo 38 godina, možda bi bio grijeh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip", rekla je tada za "Blic" i dodala:

"Ja sam možda po prvi put shvatila da voljeti nekoga znači voljeti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite."

Podsjetite se i kako je izgledalo Veričino i Veljkovo vjenčanje na brodu:

(Blic.rs/MONDO)