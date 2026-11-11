Bivši američki predsjednik Džozef Bajden napadnut u Irskoj.

Izvor: Profimedia

Bivši američki predsjednik Džozef Bajden (83) napadnut je u Dablinu, prijestonici Irske, tokom nenajavljene posjete ovoj državi, prenosi "Yahoo". Zbog napada na bivšeg američkog predsjednika uhapšene su dvije osobe.

Bajden je stigao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu. Odlikovan je zlatnom medaljom za doprinos javnoj debati.

Bajden je sa suprugom bio u prvom redu i kada je primijećen, publika je reagovala ovacijama i aplauzima. Međutim, ispred koledža ga je dočekala, kako se sumnja, grupa demonstranata koja ga je kritikovala zbog podrške Izraelu dok je bio prvi čovjek američke izvršne vlasti.

Sumnja se da ga je verbalno napala grupa propalestinskih demonstranata. Gađali su ga flašama, vrijeđali su ga zbog čega je policija morala da interveniše upotrebom biber spreja.

Uhapšene su dvije osobe. Zasad nije poznato više okolnosti incidenta.