Političke nesuglasice unutar pljevaljskog odbora Nove srpske demokratije (NSD) sve su izraženije, a sve je izvjesnija mogućnost da predsjednik Opštine Pljevlja i funkcioner te partije Dario Vraneš na lokalnim izborima naredne godine nastupi sa posebnom izbornom listom

Izvor: Opština Pljevlja

Dodatne tenzije izazvala je javna podrška koju su visoki funkcioneri NSD-a Jovan Vučurović i Dejan Đurović proteklog vikenda pružili predsjedniku pljevaljskog odbora Milanu Lekiću, uz poruku da bi upravo on trebalo da predvodi partijsku listu na lokalnim izborima zakazanim za 13. jun 2027. godine, prenose Vijesti.

Takav razvoj događaja otvorio je pitanje Vraneševe političke budućnosti unutar partije, ali i odnosa između lokalnog članstva i stranačkog rukovodstva u Podgorici. Zvanična odluka o nosiocu liste još nije saopštena.

Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, u Pljevljima se sve ozbiljnije razmatra mogućnost da Vraneš na izbore izađe sa sopstvenom listom, koja bi mogla biti dio šire koalicije sa Pokretom za Pljevlja Novice Stanića, Demokratskom narodnom partijom Milana Kneževića, kao i nezadovoljnim dijelom članstva Demokrata.

Jedan od glavnih razloga nezadovoljstva među pojedinim članovima i simpatizerima NSD-a jeste način donošenja kadrovskih odluka. Zamjeraju stranačkoj centrali što, kako smatraju, zanemaruje mišljenje lokalnog članstva i pokušava da nametne kandidata za nosioca liste bez šireg konsultovanja sa ljudima iz Pljevalja.

Dio članstva protivi se mogućnosti da Lekić predvodi izbornu listu i zbog njegovog dosadašnjeg političkog angažmana. Među zamjerkama se navode izborni rezultati, odnosno neuspjeh lista koje je predvodio u dva izborna ciklusa, ali i događaji koji su, prema ocjenama nezadovoljnih članova, uticali na ugled partije.

Podsjećaju i na saobraćajnu nezgodu iz oktobra 2024. godine, kada je Lekić, tadašnji predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja, upravljajući službenim automobilom pod dejstvom alkohola izazvao udes. Zbog toga je kažnjen sa 750 eura, nakon čega je podnio ostavku na funkciju i najavio da će nadoknaditi štetu pričinjenu na službenom vozilu.

Dodatnu pažnju javnosti izazvao je i požar iz februara 2025. godine, kada je na njegovom imanju u selu Rađevići izgorio automobil „reno laguna“, u vlasništvu Rudnika uglja. Nakon sprovedenog vještačenja, Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima utvrdilo je da je uzrok požara tehnička neispravnost vozila, te da u vezi sa tim događajem neće biti krivične odgovornosti.

Političke nesuglasice u pljevaljskom NSD-u već su se odrazile i na funkcionisanje lokalne vlasti. Krajem prošle i početkom ove godine dio odbornika te partije, blizak Lekiću, bojkotovao je sjednice lokalnog parlamenta, što je dovelo u pitanje stabilnost većine predvođene Vranešom.

Vraneš je tada tvrdio da između njega i Lekića ne postoji sukob, već da imaju različite poglede na pojedine političke teme. Ipak, kasniji događaji pokazali su da nesuglasice nijesu prevaziđene.

To je bilo vidljivo i sredinom aprila, nakon sjednice odbora NSD-a, kada je partija saopštila da je na predlog Lekića Vraneš izabran za jednog od potpredsjednika. Vraneš je, međutim, demantovao takvu informaciju, ocijenivši da je riječ o „još jednoj podmetačini Lekića“.

Ukoliko Vraneš odluči da na narednim izborima nastupi sa posebnom listom, uz podršku drugih političkih subjekata i nezadovoljnog dijela članstva, to bi moglo značajno promijeniti odnose snaga na političkoj sceni Pljevalja i dodatno zakomplikovati formiranje buduće lokalne vlasti.