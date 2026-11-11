Oficir koji je bez odobrenja napustio vojnu službu, nije razdužio opremu niti predao dužnost, nadležnima je naknadno poručio da se neće vraćati u jedinicu jer je pronašao posao u SAD. Apelacioni sud potvrdio je osmomjesečnu zatvorsku kaznu.

Izvor: Kurir/Nemanaja Nikolić

Potporučnik Vojske Srbije T. B. (33) iz Beograda osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci zbog krivičnog djela samovoljno odsustvovanje i bjekstvo iz Vojske Srbije.

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni je preko Njemačke otputovao u SAD sa namjerom da zasnuje radni odnos kod novog poslodavca a da prethodno o tome nije obavijestio nadležne organe Vojske Srbije. Na ovu presudu žalili su se i branioci okrivljenog, ali i nadležni iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Međutim, odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu odbijene su sve žalbe i potvrđena je prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra 2025. godine, dok je oštećeno Ministarstvo odbrane - Vojska Srbije upućena na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva.

Kako je navedeno u presudi, okrivljeni T. B. je od 2017. godine radio kao oficir Vojske Srbije, sa činom potporučnika na službi u VP 1407-Pančevo, a službovao je u Zrenjaninu na dužnosti komandira drugog voda streljačke pješadijske čete u 11. pješadijskom bataljonu Kopnene vojske.

Okrivljeni otišao na godišnji u Njemačku, pa pobjegao u Ameriku

Okrivljeni je u decembru 2019. godine kao još uvijek profesionalni pripadnik Vojske Srbije, preko Njemačke otputovao u SAD sa namjerom da tamo zasnuje radni odnos kod novog poslodavca.

Međutim, okrivljeni je napustio Srbiju i otputovao u SAD, a da prethodno nije u skladu sa domaćim propisima i pravilima službe Vojske Srbije obavio pripremu za putovanje u inostranstvo kod nadležnog organa Vojnobezbjednosne agencije koja odobrava odsustvo.

U presudi je precizirano da okrivljeni nije pribavio posebno odobrenje za odlazak u SAD, već samo za Njemačku radi formalno odobrenog godišnjeg odmora, te da u skladu sa propisanim procedurama nije razdužio svu tehničku opremu kojom je bio zadužen kao pripadnik Vojske Srbije i izvršio primopredaju dužnosti kao komandir voda.

Takođe, nije podnio ni zahtjev za prestanak profesionalne vojne službe u Vojsci Srbije u kojoj je radio od 2017. godine. Okrivljeni je u naknadnoj neformalnoj komunikaciji nadležnima u Vojsci Srbije saopštio da je počeo da radi u SAD i da se neće vraćati u svoju jedinicu.

Ovaj nesvakidašnji slučaj završio je pred Višim sudom u Zrenjaninu, a epilog i konačnu presudu dobio je u Apelacionom sudu u Novom Sadu nakon sedam godina dugog procesa.

(Blic/Mondo)