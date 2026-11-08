"Izgubila je 150.000 na kocki, uzeću joj dijete": Ivan tuži Miljanu za starateljstvo, ne odustaje od sina

Ivan Marinković pokreće tužbu za starateljstvo nad sinom, optužujući Miljanu Kulić za neodgovorno ponašanje i kockanje.

Izvor: Kurir

Iako su nakratko uspjeli da izglade odnose, Ivan Marinković i Miljana Kulić ponovo su ušli u žestok sukob. Ivan je poručio da je odlučan da pokrene sudski postupak za starateljstvo nad djetetom, tvrdeći da Miljana nije podobna majka i da brigu o njihovom sinu zapravo vodi njena majka Marija.

Marinković je iznio i ozbiljne optužbe na račun Miljane, tvrdeći da je zbog kockanja izgubila ogromnu sumu novca.

„Kad dođe kod mene, odere me za 3.000 eura. Izgubila je 150.000 eura na kocki. Dođe i pita: 'Ivane, kome ćeš da ostaviš taj stan?' Ja kažem da ću djeci da ostavim svoj stan. Sad ću da je tužim, šest godina im idem na noge dolje u Niš, ali više neće biti tako. Pokazala mi je snimak gdje je dobila 15 miliona i rekla da je to dobila prošle godine sa Zolom. Marija me sjutradan zove i pita ima li Miljana para, kaže: 'Ona je juče dobila 15.000 eura'. Ja uzmem telefon i pogledam. To je bilo u mojoj ulici. U Nišu joj je zabranjeno da igra, pošto je sve uradila na foru“, rekao je Ivan.

On se potom direktno obratio Miljani, poručujući da namjerava da pravnim putem ostvari svoja roditeljska prava.

„Ti si bolesna, zato si jedina majka koja i nemaš starateljstvo nad svojim sinom. Ja sada kažem advokatu da mi pripremi sve papire jer ću sada da ostvarim svoja prava.“

Marija: "Ivan Marinković je bitanga"

Marija Kulić nedavno je otkrila da je spremna da ponovo uđe u rijaliti „Elita 10“, a tom prilikom osvrnula se na Ivana Marinkovića i iznijela niz oštrih kritika na njegov račun.

Ona nije štedjela riječi, optužujući ga da je zanemario svoju djecu i da su mu rijaliti i lični interesi važniji od roditeljskih obaveza.

„Ivan Marinković pored mene ne bi mogao da šušne. Ja bih mu se krvi napila iz razloga što je upropastio dva dječija života. Bitanga, alkoholičar, kockar, konzumirao je i drogu, neradnik, egoista, bezdušnik. Sve mu je drugo bitnije i rijaliti i rijaliti učesnici od djece. To za mene čovjek nije. Čovjek kad dobije dijete, dijete mu je najvrednije. Na kontu toga se on posmatra kao osoba. Isključivo kakav je prema svojoj djeci“, izjavila je Marija.

Ona je potom poručila da bi Ivan bio prvi na listi učesnika koje bi kritikovala, a pomenula je i Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša.

„On je prvi na tapetu. Filip Car bi bio drugi, Janjuš bi bio treći i svi oni ostali muškarci na garnituri. Janjušu svaka čast, on je prišao, ali Janjuša bih kritikovala, zbog toga što neće da prizna nešto što je očigledno i što ja znam i što mnogi gledaoci vide, da je u lažnom odnosu sa Sandrom, da još uvijek voli Aneli“, zaključila je Kulić.

Marija Kulić osvrnula se i na situaciju u kojoj je Filip Car nasrnuo na Miljanu Kulić, tvrdeći da su djevojke koje su se tada nalazile u njenoj blizini morale da reaguju i zaštite je.

Ona je oštro kritikovala učesnice koje nijesu pokušale da spriječe incident, ne skrivajući koliko je bijesna zbog njihovog ponašanja.

„One djevojčice što su sjedjele pored Miljane na garnituri kad je Filip Car nasrnuo na nju i da je davi. Jedna djevojčica je, kad je vidjela da je Filip krenuo, znala da će da dođe do toga i pobjegla, a druge dvije koje su ostale tamo, a piju vitamine, a nijesu bile u situaciji da zaštite žensku osobu. To su za mene male p**** koje ni za šta ne vrijede ni za ono crno ispod noktiju, tako da bih ih jednog po jednog sređivala sve“, rekla je Marija.

Kulić je priznala da joj teško pada što ne može da bude dio rijalitija dok je Miljana tamo, ali da zbog porodičnih obaveza mora da ostane kod kuće i brine o unuku Željku.

„Jako mi je žao što moram da ostanem kući. Miljana je u rijalitiju. Ja moram da budem pored Željka i, vjeruj mi, da tako dobijem želju da kažem: 'Čuvaće ga Tijana i Ana i deka Siniša bar, bar mjesec dana da uđem da im kažem šta mislim'. Mnogo sam umorna kad Miljana uđe u rijaliti, ali jednostavno to je jače od mene. Tako da ja odlično vidim sve iz spoljnog svijeta, pa bih to primijenila tamo“, poručila je Marija.

Izvor: Blic / MONDO