Broj poginulih u Krakovu porastao je na šest, a među 15 povrijeđenih su i dvojica policajaca, od kojih je jedan u kritičnom stanju.
Broj poginulih u pucnjavi u centru poljskog Krakova porastao je na šest, a 15 osoba je povrijeđeno, objavio je Asošijeted pres (AP). Ranije je poljska policija izvijestila o pet poginulih i više od deset povrijeđenih.
W Krakowie ktoś strzelał do przypadkowych ludzi w centrum na rynku. 5 osób nie żyje, nie wiem ile rannych… https://t.co/HEk2SneBV1— Patryk (@Benchm4de)November 7, 2026
Među šest osoba ubijenih u pucnjavi četiri su žene i dvojica muškaraca, objavio je Rojters, pozivajući se na poljske zvaničnike. Identiteti poginulih i njihova državljanstva za sada nisu objavljeni.
Među 15 povrijeđenih su i dvojica policajaca, od kojih je jedan u kritičnom stanju nakon što je zadobio tri prostrijelne rane.
Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G— MilekER (@MilekkER)November 7, 2026
Napadač je ranjen i uhapšen, a policija je potvrdila da je riječ o poljskom državljaninu. Prema informacijama iz poljskih medija, i on je u kritičnom stanju.
(Mondo.rs)