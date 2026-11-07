Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice policije za javni red i mir su danas lišili slobode maloljetnika starog 16 godina iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu policijskog službenika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pomenuti maloljetnik je danas, oko 14 časova, tokom održavanja fudbalske utakmice između FK Budućnost i FK Otrant, na Gradskom stadionu u Podgorici, koju su obezbjeđivali policijski službenici, uputio policijskom službeniku riječi vulgarne, omalovažavajuće i uvredljive sadržine, uz pokazivanje nepristojnog gesta prema njemu i drugim policijskim službenicima.

Maloljetnik će večeras biti priveden nadležnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici na dalje postupanje.