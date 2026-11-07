Kako se navodi u sudskom dokumentu, jedini evidentirani zakoniti prihodi Gašića iznose 7.328,88 eura bruto, pri čemu nije potvrđeno ni da mu je taj novac zaista isplaćen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici privremeno je zabranio Dejanu Gašiću, optuženom pripadniku kriminalne organizacije Radoja Zvicera, raspolaganje i korišćenje automobila „golf 7“ i novčanog iznosa od 6.080 eura. Sud je ocijenio da vrijednost ove imovine premašuje dva i po puta ukupne bruto prihode koje je Gašić ostvario, odnosno koji su evidentirani na njegovo ime, prenose Vijesti.

Prema rješenju sudije za istragu Gorana Šćepanovića, vrijednost automobila procijenjena je na 13.300 eura, pa ukupna vrijednost privremeno oduzete imovine iznosi 19.380 eura.

Kako se navodi u sudskom dokumentu, jedini evidentirani zakoniti prihodi Gašića iznose 7.328,88 eura bruto, pri čemu nije potvrđeno ni da mu je taj novac zaista isplaćen.

„Vrijednost oduzete imovine je, dakle, više od dva i po puta veća od ukupnog bruto prihoda okrivljenog za čitav period za koji postoje podaci, i to čak i pod krajnje povoljnom i nerealnom pretpostavkom da okrivljeni u tom periodu nije imao nikakve životne troškove i da je svaki primljeni euro uštedio“, navedeno je u obrazloženju rješenja.

Rješenje je donijeto 23. oktobra, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u okviru finansijske istrage koja se protiv Zvicera i više članova njegove kriminalne organizacije vodi na osnovu naredbe od 25. jula 2022. godine.

Automobil i novac Gašiću su oduzeti prilikom hapšenja 13. aprila 2023. godine.

Prema podacima iz dokumentacije, u pritvoru se nalazio do 22. septembra 2026. godine, kada mu je ta mjera ukinuta po sili zakona. Protiv njega se pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda vodi postupak na osnovu optužnice SDT-a, potvrđene u septembru 2023. godine.

Analizom podataka Poreske uprave utvrđeno je da su Gašiću prihodi prijavljivani samo po osnovu zaposlenja u podgoričkoj kompaniji „Babaroga MNE“, i to u periodu od 8. aprila 2022. do 31. maja 2023. godine.

U policijskoj informaciji na koju se sud pozvao objašnjeno je da prijavljivanje zarada i obračun poreza i doprinosa ne predstavljaju dokaz da je novac zaposlenom zaista isplaćen. Naime, prema ranijim zakonskim propisima, poslodavci nijesu bili obavezni da dostavljaju potvrde o izvršenim isplatama.

Sud je posebno ukazao na okolnost da je kompanija osnovana upravo na dan od kojeg su počela da se evidentiraju Gašićeva primanja, uz osnivački kapital od svega jednog eura.

Gašić u toj firmi posjeduje 40 odsto udjela, dok je njen status, prema podacima navedenim u sudskom dokumentu, označen kao „neregistrovan“.

„Prijave primanja okrivljenog podnošene su, pritom, i za period do 31.05.2023. godine, dakle i nakon 13.04.2023. godine, od kada se okrivljeni nalazio u pritvoru“, konstatovano je u obrazloženju.

SDT je u predlogu za određivanje privremene mjere koristio i podatke Monstata, prema kojima troškovi života četvoročlane porodice tokom 22 godine iznose približno 220.000 eura.

Sud, međutim, nije zasnovao svoju procjenu na tom obračunu, budući da Gašić nije u braku, a njegovi prihodi evidentirani su za period nešto duži od godinu, prenose Vijesti.

I bez uračunavanja životnih troškova, sud je ocijenio da je nesrazmjera između prijavljenih prihoda i vrijednosti imovine očigledna, dok bi uzimanje u obzir makar minimalnih troškova života dodatno povećalo tu razliku.

Provjerama policijskih evidencija i elektronskog katastra utvrđeno je i da se na Gašićevo ime u Crnoj Gori ne vode registrovana vozila niti nepokretnosti.

Privremena zabrana raspolaganja imovinom može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom aktivnošću.

Protiv rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću, u roku od osam dana od dana dostavljanja, uz obavezu dostavljanja dokaza o zakonitom porijeklu imovine. Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje odluke.

Krajem septembra 2023. godine, Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 31 osobe, zbog sumnje da su učestvovale u stvaranju kriminalne organizacije i ubistvima Mila Kapetana Radulovića, Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Među optuženima su Radoje Zvicer, kojeg tužilaštvo označava kao navodnog vođu kavačkog kriminalnog klana, kao i državljani Srbije Veljko Belivuk i Marko Miljković, prenose Vijesti.

Na optužnici se nalaze i Nebojša Janković, Ratko Živković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Stefan Kraljević, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić i Mersudin Čolaković, kao i drugi optuženi.

Damir Hodžić i Adis Spahić ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u jednoj kući u Spužu. Istog dana otet je i Mile Radulović.

Prema navodima optužnice SDT-a, Spahić nije bio povezan sa kriminalnim aktivnostima, već je tog dana samo prevozio Hodžića.

Tužilaštvo tvrdi da su Hodžić i Spahić namamljeni na navodni sastanak posredstvom Ratka Živkovića, koji je sa Radulovićem bio u kumovskim odnosima.

Nakon otmice, Radulović je prebačen na područje Kotora, gdje je, prema navodima optužnice, bio zatočen i zlostavljan sve do 21. decembra 2020. godine, kada je ubijen.