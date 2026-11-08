Kako su istakli, cilj je da se pruži konkretna finansijska podrška građanima kojima troškovi liječenja i nabavke neophodnih ljekova predstavljaju značajno opterećenje za kućni budžet.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Opština Bar planira da tokom novembra i decembra dodijeli 237 vaučera u vrijednosti od po 100 eura za kupovinu ljekova penzionerima čija mjesečna primanja ne prelaze 467 eura. Za realizaciju ove mjere iz lokalnog budžeta izdvojeno je 30.000 eura.

Postupak javne nabavke za izradu i realizaciju vaučera, procijenjene vrijednosti 24.793,39 eura bez PDV-a, pokrenut je krajem oktobra. Nakon izbora apoteke u kojoj će vaučeri moći da se koriste, Opština će raspisati javni poziv za penzionere zainteresovane za ostvarivanje ovog prava.

Iz lokalne uprave su za „Vijesti“ kazali da je riječ o novoj mjeri socijalne podrške najstarijim sugrađanima, koja se prvi put sprovodi ove godine. Inicijativa je dio Lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije Opštine Bar za period od 2026. do 2030. godine, koji je lokalni parlament usvojio u januaru.

Za realizaciju 11 mjera predviđenih ovim dokumentom tokom 2026. godine prvobitno je opredijeljeno ukupno 1,7 miliona eura.

Iz Opštine su pojasnili da će pravo na vaučere imati penzioneri čija primanja iznose 467 eura ili manje, u skladu sa posljednjim ovogodišnjim usklađivanjem penzija na državnom nivou.

„Ovom mjerom planirano je da podršku ostvari 237 penzionera sa najnižim primanjima, odnosno onih čija mjesečna penzija iznosi 467 eura ili manje, shodno posljednjem usaglašavanju za ovu godinu na nivou države“, naveli su iz lokalne samouprave, kojom rukovodi Dušan Raičević iz Demokratske partije socijalista.

Kako su istakli, cilj je da se pruži konkretna finansijska podrška građanima kojima troškovi liječenja i nabavke neophodnih ljekova predstavljaju značajno opterećenje za kućni budžet.

„Opština Bar nastavlja sa sprovođenjem odgovornih i socijalno osjetljivih politika, potvrđujući da briga o najstarijim sugrađanima predstavlja jedan od prioriteta lokalne uprave“, poručili su.

Prema tenderskoj dokumentaciji, izabrani ponuđač biće u obavezi da obezbijedi vaučere pojedinačne vrijednosti od 100 eura, sa serijskim brojevima i pečatom apoteke. Predviđeno je da ukupan broj vaučera ne bude manji od 300, dok će konačan broj zavisiti od ponuđene cijene za realizaciju nabavke.

Ponude za javnu nabavku mogu se dostaviti elektronskim putem do 17. novembra u 11 časova, kada je zakazano i njihovo otvaranje.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude, cijena će nositi 90 bodova, dok će kvalitet, koji se procjenjuje na osnovu ponuđenog roka za izvršenje ugovora, biti vrednovan sa deset bodova. Rok za realizaciju ne može biti kraći od deset niti duži od 13 kalendarskih dana.

Iz Opštine su za „Vijesti“ kazali da je postupak javne nabavke još u toku, te da će javni poziv za dodjelu vaučera biti objavljen nakon izbora apoteke. Planirano je da korisnici pomoć iskoriste tokom novembra i decembra.

Naglasili su i da pravo na ovu podršku neće automatski pripasti svim penzionerima koji ispunjavaju uslov u pogledu visine primanja, već će korisnici biti određeni na osnovu rang-liste koju će utvrditi nadležni organ lokalne uprave.

„Pravo na vaučere ostvarivaće se na osnovu rang-liste koju će utvrditi nadležni organ lokalne uprave, dok će korisnici ljekove moći da nabavljaju u odabranoj apoteci na teritoriji opštine Bar“, naveli su.

Iz kabineta predsjednika Opštine nijesu precizirali na koji način će vaučeri biti uručivani penzionerima. Tenderskom dokumentacijom, međutim, predviđeno je da izabrana apoteka omogući njihovo korišćenje u svim svojim poslovnicama na teritoriji Bara.

Apoteka će takođe biti dužna da Opštini dostavlja mjesečne izvještaje o iskorišćenim vaučerima, sa imenima i prezimenima korisnika. Izvještaji će se podnositi prvog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Iz lokalne uprave poručuju da ovom inicijativom žele da pokažu solidarnost i dodatnu brigu prema starijim građanima, koji su svojim dugogodišnjim radom doprinijeli razvoju grada.

„Svjesni činjenice da su upravo naši najstariji sugrađani svojim višedecenijskim radom i zalaganjem dali nemjerljiv doprinos razvoju Bara, lokalna uprava ovom inicijativom želi da im uzvrati pažnjom, solidarnošću i konkretnom podrškom. Jer dostojanstvena starost ne smije biti privilegija, već pravo svakog našeg sugrađanina“, poručili su.

Jednokratna pomoć za kupovinu ljekova samo je jedna od aktivnosti predviđenih Lokalnim akcionim planom socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije za period od 2026. do 2030. godine.

Kako su „Vijesti“ ranije objavile, od ukupno 1,7 miliona eura prvobitno planiranih za realizaciju 11 mjera, čak 900.000 eura namijenjeno je subvencionisanju troškova boravka djece u vrtićima. Upravo je ta stavka tokom usvajanja budžeta izazvala raspravu o tome da li će preostala sredstva biti dovoljna za ostale vidove socijalne pomoći.

Iz Opštine su tada poručili da će sve predviđene aktivnosti biti realizovane, ali da će njihovo sprovođenje biti raspoređeno tokom višegodišnjeg trajanja plana, u skladu sa potrebama građana i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Pored pomoći penzionerima za nabavku ljekova, plan obuhvata besplatne prenatalne testove, subvencije za produženi boravak djece, socijalno stanovanje, podršku učenicima, naknade za novorođenčad, medicinski potpomognutu oplodnju, kao i besplatan prevoz za đake i penzionere.

Iz lokalne uprave ranije su naveli da će sve mjere biti sprovedene, uz mogućnost prilagođavanja dinamike njihove realizacije. Ukoliko se pojave prepreke u sprovođenju pojedinih aktivnosti tokom ove godine, kako su kazali, primijeniće zakonske mehanizme kako bi građani ipak ostvarili planirana prava.

Na pitanje „Vijesti“ postoji li mogućnost da se pomoć proširi i na penzionere sa većim primanjima, iz Opštine nijesu najavili konkretne promjene cenzusa, ali su istakli da namjeravaju da program nastave i unaprijede.

„Iako je riječ o prvoj godini realizacije ovog programa, Opština Bar ima jasnu namjeru da ovu vrstu podrške razvija i unapređuje. U skladu sa budžetskim mogućnostima, nastojaće se da u narednim godinama budu obezbijeđena dodatna sredstva, kako bi pomoć bila dostupna još većem broju penzionera“, kazali su iz lokalne samouprave.

Dodali su da će nastaviti da razvijaju socijalne programe koji odgovaraju potrebama građana, sa posebnim fokusom na najugroženije kategorije stanovništva.

„Bar mora biti grad u kojem se razvoj ne mjeri samo investicijama, već i kvalitetom života svakog čovjeka, a briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija ostaje trajno opredjeljenje lokalne uprave“, zaključili su iz Opštine.