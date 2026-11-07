Na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak trenutka kada je policija savladala napadača iz Krakova.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje trenutke neposredno nakon što je policija savladala napadača koji je u subotu po podne otvorio vatru na prolaznike u centru poljskog Krakova.
Na snimku se posebno ističe prisebnost policajaca nakon neutralizacije napadača, koji je pokušao da pobjegne prije nego što su ga policijske patrole ranile i uhapsile.
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov)November 7, 2026
Prema posljednjim informacijama koje je objavila policija Malopoljskog vojvodstva, u krvavom piru na Glavnom trgu ubijeno je petoro ljudi, dok je više od deset osoba povrijeđeno, među kojima su i dvojica policajaca.
Na mjesto napada odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca, a na sam trg sletio je i spasilački helikopter, javlja Jutarnji.
Podsjetimo, napadač se oko 15 časova tamnim automobilom, kroz Slavkovsku ulicu dovezao na prepun istorijski trg i počeo nasumično da puca na prolaznike, što je izazvalo opštu paniku među građanima i turistima koji su spas tražili u obližnjim radnjama i kafićima.
Policajci su brzo reagovali, uzvratili vatru i ranili napadača, nakon čega je pod policijskom stražom prevezen u bolnicu.
O dramatičnoj situaciji oglasio se i poljski premijer Donald Tusk, navodeći da ga ministar unutrašnjih poslova redovno izvještava o toku istrage. Šta je tačno motivisalo napadača na ovaj zločin i da li događaj ima elemente terorizma, zasad nije zvanično potvrđeno.
(Mondo.rs)