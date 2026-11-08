Đole Đogani otkriva detalje o svojoj zabranjenoj ljubavi sa Slađom Delibašić i reakciji njenog oca na vest o trudnoći.

Izvor: TV Pink / screenshot

Đole Đogani jednom prilikom otvorio je dušu i ispričao do tada nepoznate detalje o svojim počecima, poznanstvu sa Slađom Delibašić i njihovoj zabranjenoj ljubavi, kao i o svemu što je prethodilo njihovom zajedničkom životu.

Iako je javnost već upoznata sa mnogim detaljima njihove veze, Đole je tom prilikom otkrio šokantne pojedinosti koje do tada nikada nije dijelio sa medijima.

"Menadžer mi je rekao da je dosadno sam da igram"

„Jedno vrijeme sam radio u Italiji kao solista. Nastupao sam po diskotekama i trgovima, takozvanim ‘piazzama’. Bio sam u društvu ozbiljnih imena – Umberta Tozzija, Tota Kotunja… Ušao sam u uži krug najboljih igrača u Evropi. Bilo je to vrijeme kada sam bio dio grupe ‘Show fantastico’, a kasnije smo mi to preimenovali u ‘Đogani fantastico’“, prisjetio se tada Đole.

Vidi opis "Brate, ubiće me, Crnogorci su to!": Đole Đogani otkrio kako je smuvao Slađu i šta mu je rekao njen otac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

„Kada sam 1989. godine počeo vezu sa Slađom, bio mi je potreban tim za ljetnje nastupe u Italiji. Tamošnji menadžer rekao mi je da je dosadno da nastupam sam i da bi trebalo da imam grupu, sa najmanje pet koreografija. Sjetio sam se da u Beogradu postoje plesne škole, pa sam pitao Gagija da li poznaje neku grupu. Rekao mi je da u hali Pinki postoji grupa ‘Studio 128’. Upravo tamo sam upoznao Slađu.“

"Nisam pomišljao da će ni postati žena"

Ona je bila oduševljena idejom da nastupa u Italiji.

„Mjesec i po dana uvježbavali smo koreografije, a onda smo otputovali i tako je sve počelo. Tada nijesam ni pomišljao da će mi postati supruga“, iskreno je priznao Đole.

„Ja sam u to vrijeme bio u vezi sa djevojkom iz Rima, Klaudijom, dok je Slađa imala dečka, košarkaša Dragutinovića. U Italiji smo se zbližili, izlazili i šetali... Bila je to romantična priča. Učio sam je da vozi u cik zore, nakon nastupa. Sjedala bi u automobil, a ja sam joj pokazivao kako funkcionišu kvačilo i gas. Tako smo se zaljubili“, prisjetio se denser svojih mladalačkih dana.

"Nije bilo klasične prosidbe"

Kako je ispričao, nikada nije kleknuo pred Slađom i zaprosio je uz prsten.

„Nije bilo klasične prosidbe. Slađa je ostala trudna dok smo još bili u Italiji. Kada smo se vratili u Beograd, brinuli smo kako će njen otac reagovati. Rekao sam: ‘Brate, ubiće me! Crnogorci su to!’ Ali ona je vjerovala da ništa neće primijetiti. Ipak, njena maćeha je posumnjala i upitala je: ‘Je li ti možda trudna?’, ispričao je Đole.

„Onda smo otišli kod njenog oca, Ljube, u vikendicu kod Požarevca. Ruke su mi se znojile. Kažem: ‘Čika Ljubo, vaša ćerka je trudna. Čekamo bebu.’ On u šoku! ‘Ko bre trudan?!’, počeo je da viče... Zavrtjelo mu se u glavi! Nijesam znao hoće li ustati i početi da me bije! Srećom, njegova supruga je prekinula situaciju i rekla: ‘Hajde, bre, ustani i čestitaj djeci!’ Tada smo odlučili da se vjenčamo“, ispričao je Đole.

Izvor: Scandal! / MONDO