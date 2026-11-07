Više od 15 ljudi zatražilo je ljekarsku pomoć zbog gušenja, mučnine i glavobolje nakon što je došlo do curenja nafte iz naftovoda JANAF-a u Hrvatskoj.

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Više od 15 ljudi javilo se u hitnu pomoć u Novoj Gradiški zbog glavobolje, otežanog disanja i mučnine nakon curenja nafte iz naftovoda JANAF-a na odmorištu Dragalić na auto-putu A3.

Ovu informaciju potvrdila je gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović. Ona je navela da su svi pacijenti nakon pregleda otpušteni i da niko nije zadržan na bolničkom liječenju, javlja Net.hr.

Naftovod JANAF-a na dionici Sisak – Slavonski Brod oštećen je juče tokom radova na sanaciji. Prema ranijem saopštenju JANAF-a, dio radne mašine je pao i oštetio cjevovod, nakon čega je nafta iscurila u kanal iskopan za izvođenje radova.

Iz kompanije navode da je curenje brzo zaustavljeno zatvaranjem ventila i rasterećenjem tog dijela trase, kao i da su specijalizovane ekipe za sanaciju odmah upućene na lice mjesta. Takođe su saopštili da nema opasnosti po stanovništvo niti po snabdijevanje pijaćom vodom.

"Nema zagađenja površinskih ili podzemnih voda"

Prema podacima Hrvatskih voda, zagađeno je oko 6.000 kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta i približno 600 kvadratnih metara kosine i korita potoka Mašić. Iz Hrvatskih voda naglašavaju da do sada nije zabilježeno zagađenje površinskih niti podzemnih voda, javlja Index.

Mašićki potok je trenutno presušio zbog sušnog perioda, a zagađenje je zahvatilo površinski sloj vegetacije i humus. Najavljene su preventivne mjere kako bi se spriječilo eventualno dalje širenje zagađenja, uključujući postavljanje zemljanih barijera na samom vodotoku.

Tim inspekcije za zaštitu životne sredine Državnog inspektorata takođe je izašao na teren odmah po dojavi Centra 112. Potvrdili su da se sprovode propisane mjere sanacije zagađenja.

„Čitav postupak se sprovodi pod nadzorom tima inspekcije za zaštitu životne sredine Državnog inspektorata“, saopštio je Inspektorat, uz najavu da će javnost o svim detaljima biti obaviještena po završetku sanacije.