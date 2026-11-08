Hakeri tvrde da su iz internih evidencija ruskog zavoda Rostat preuzeli 23 terabajta podataka koji otkrivaju stotine hiljada ratnih žrtava od 2022. godine, što Moskva demantuje.

Izvor: Evgeny Yepanchintsev / Sputnik / Profimedia

Hakerske grupe koje tvrde da su upale u ruski zavod za statistiku Rosstat objavile su podatke iz umrlica prema kojima je od početka invazije na Ukrajinu preminulo između 394.000 i 450.000 ljudi povezanih s ratom.

Grupe Bjeloruski sajber-partizani i Sajlent krou, koje su preuzele odgovornost za napad, tvrde da su podatke preuzele iz interne demografske baze Rosstata. Baza, kako navode, sadrži podatke iz umrlica registrovanih od februara 2022. do avgusta 2026. godine, prenosi Kijev independent.

Kijev independent navodi da nije mogao nezavisno da provjeri autentičnost podataka niti procjene hakerskih grupa. Rosstat je potvrdio da je od 29. oktobra do 1. novembra bio meta ciljanih sajber-napada, ali negira da su baze podataka kompromitovane i da je došlo do curenja informacija.

Šta tačno broje

Bjeloruski sajber-partizani procijenili su da je riječ o najmanje 393.881 smrtnom slučaju. U analizu su uključili isključivo zapise u kojima su ratna dejstva izričito navedena kao uzrok smrti. Grupa Sajlent krou objavila je veću procjenu, od 450.100 preminulih, jer je u obračun uključila i pripadnike vojske koji nijesu stradali direktno u borbama, kao i dio zapisa u kojima uzrok smrti nije preciziran.

Prema pisanju ukrajinskog portala Militarni, najveći dio podataka čini 356.056 zapisa sa šifrom Y36, koja u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti označava ratne operacije. Još 38.229 zapisa odnosi se na posljedice ratnih operacija ili sadrži opis pogibije u borbi, dok je 18.291 slučaj označen kao smrt tokom vojnih operacija, bez navedene šifre uzroka. Ukupan broj u ove tri kategorije iznosi 412.576.

Šira dokumentovana procjena dostiže 440.982 smrtna slučaja. Ona, između ostalog, obuhvata i 14.160 pripadnika vojske koji su preminuli usljed bolesti, saobraćajnih nesreća i samoubistava, kao i 13.671 smrtni slučaj registrovan u Rusiji, kod kojeg je kao mjesto smrti navedena Ukrajina ili okupirana teritorija, ali bez preciziranog uzroka.

Autori analize upozoravaju da osnovna šifra koja se koristi za evidentiranje ratnih gubitaka ne pravi razliku između vojnika i civila. Zbog toga bi dio obuhvaćenih podataka mogao da se odnosi i na stradale civile, uključujući djecu i starije stanovnike mjesta koja su bila izložena granatiranju.

Podaci za ovu godinu nepotpuni

Podaci o smrtnim slučajevima evidentiraju se sa zakašnjenjem, zbog čega su informacije za posljednje mjesece nepotpune. Krajem avgusta baza je za 2026. godinu sadržala svega 39.296 zapisa, dok je za 2025. godinu bilo evidentirano 182.264.

Hakeri tvrde da su u mrežu Rosstata prodrli oko šest mjeseci prije napada, koji je izveden u noći između 31. oktobra i 1. novembra. Grupa Sajlent krou navodi da je tom prilikom preuzela oko 23 terabajta podataka. Rosstat, inače, od 2024. godine ne objavljuje zvanične statistike o uzrocima smrti.

Zvanična Moskva ne objavljuje podatke o broju poginulih ruskih vojnika. Ruski nezavisni medij Medijazona, u saradnji sa BBC-jem na ruskom jeziku i mrežom dobrovoljaca, do 6. novembra je po imenu i prezimenu potvrdio smrt 285.881 ruskog vojnika, uz napomenu da je stvarni broj poginulih na terenu znatno veći.