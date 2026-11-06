Katarina je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi odsječeni pramen na temenu.

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24

Katarina Lazić, supruga pjevača Darka Lazića, nasmijala je pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila kakvu joj je nezgodu priredila ćerka Srna. Djevojčica je uzela makaze i odlučila da se poigra, ali je umjesto svoje skratila maminu kosu.

Katarina je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi odsječeni pramen na tjemenu, a uz nju je podijelila i šaljivu poruku, pokazujući da nije mogla da povjeruje šta se dogodilo.

"Ovo dijete će me izludeti, svako dijete je sebi isjeklo kosu, samo moje dijete je meni isjeklo kosu" - napisala je Katarina uz emotikone koji plaču od smjeha.

Pogledajte delo male frizerke:

Katarina Lazić objava odsečena kosa

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24

Ova porodična nezgoda brzo je privukla pažnju njenih pratilaca, a mnogi roditelji sigurno su se prepoznali u situaciji koju je doživjela supruga Darka Lazića.

"Srna više nije beba, već se svađa sa mnom"

Podsjetimo, Darko i Kaća nedavno su priredili bajkovitu proslavu povodom drugog rođendana ćerke Srne, a nakon slavlja započeli su i radove na kući i dvorištu u Brestaču.

Vidi opis "Ovo dijete će me Izludjeti": Katarinu Lazić ćerka ošišala makazama, pokazala šta joj je uradila pa se požalila Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 4 / 4

Darko je govorio o odrastanju svoje nasljednice, njenom karakteru, ali i planovima za budućnost i velikom koncertu koji priprema. Tom prilikom otkrio je da je Srna već pokazala kakva je ličnost.

„Ona više nije beba, a već se svađa sa mnom i dobio sam još jednu vagu u kući i letjeće perje. Već sada ima svoju ličnost i karakter i malo je prgava, ljubila je majka. Srna već sada pokazuje interesovanje za muziku i još uvijek ne znam da li mi je to drago. Osjeća muziku i ritam, ali vidjećemo. Više sam za školu i ne bih volio da se bilo koje moje dijete bavi pjevanjem, jer se pjevanje ne cijeni, kao ni prave vrijednosti. Prije sam za to da se bavi nekim drugim poslom, jer ako sam se ja mučio po kafanama i živio nezdravim životom, ne želim da moja djeca prolaze kroz isto“, iskreno je rekao Darko za Blic.

Kako je istakao, trenutno mu je posebno drago kada se u njihovoj porodici ponovo nižu povodi za slavlje