Nikolija večeras održava svoj solistički koncert u Sava Centru.

Izvor: MONDO

Pjevačica Milica Pavlović stigla je na koncert Nikolije Jovanović u društvu prijatelja, a za ovu priliku pjevačica je odlučila da zakupi jednu od loža odakle će pratiti nastup.

Pogledajte 00:12 Milica Pavlović sa prijateljima zakupila ložu: Stigla na koncert Nikolije, tu je i Mina Milutinović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Milica je bila dobro raspoložena, a po dolasku u prostorije Plave dvorane pozdravila se i sa Minom Milutinović, suprugom košarkaša Nemanje Nedovića.

Osim Pavlovićeve, brojne ličnosti sa domaće estrade večeras su se okupile i svojim izdanjima zablistale u Sava Centru.

Mimi Mercedez pojavila se u upčatljivom stajlingu - kariranoj suknji u kojoj je odmah privukla poglede mnogih.

Maja Berović je nasmijano pozirala pred našim kamerama, a od svih Nikolijinih pjesama, izdvojila je "Harizmu" kao omiljenu, a poslušajte o čemu je sve govorila pred našim kamerama:

Pogledajte 04:32 Maja Berovic Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Cvija iako se povukao sa estrade i preselio u Hrvatsku večeras je sa suprugom podržao Nikoliju iz prvog reda, a mi smo ga usnimili pred početak koncerta.