Nikolija večeras održava svoj solistički koncert u Sava Centru.
Pjevačica Milica Pavlović stigla je na koncert Nikolije Jovanović u društvu prijatelja, a za ovu priliku pjevačica je odlučila da zakupi jednu od loža odakle će pratiti nastup.
Milica je bila dobro raspoložena, a po dolasku u prostorije Plave dvorane pozdravila se i sa Minom Milutinović, suprugom košarkaša Nemanje Nedovića.
Osim Pavlovićeve, brojne ličnosti sa domaće estrade večeras su se okupile i svojim izdanjima zablistale u Sava Centru.
Mimi Mercedez pojavila se u upčatljivom stajlingu - kariranoj suknji u kojoj je odmah privukla poglede mnogih.
Maja Berović je nasmijano pozirala pred našim kamerama, a od svih Nikolijinih pjesama, izdvojila je "Harizmu" kao omiljenu, a poslušajte o čemu je sve govorila pred našim kamerama:
Cvija iako se povukao sa estrade i preselio u Hrvatsku večeras je sa suprugom podržao Nikoliju iz prvog reda, a mi smo ga usnimili pred početak koncerta.