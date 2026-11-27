Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na zastoj u borbi protiv malih boginja i sve veći uticaj dezinformacija o vakcinama.

Izvor: Sascha Winter / Panthermedia / Profimedia

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) izrazila je danas zabrinutost povodom malih boginja, upozoravajući da je napredak ka njihovom iskorjenjivanju zaustavljen, uz istovremeni porast širenja dezinformacija.

To saopštenje SZO-a o dugotrajnoj borbi protiv te visoko zarazne bolesti stiže nedjelju dana nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) izgubile status zemlje u kojoj su male boginje iskorijenjene. Do toga je došlo usljed pada vakcinacije, što je dovelo do naglog porasta broja oboljelih.

Zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Ženevi napominje da je pandemija koronavirusa širom svijeta poremetila programe vakcinacije. Mnoge zemlje se suočavaju sa poteškoćama u vraćanju stope vakcinacije na nivo prije pandemije, kao i u nadoknađivanju doza koje su propuštene tokom krize.

Direktoroca SZO-a za vakcine Kejt O’Brajen opisala je situaciju u SAD kao veliki podsjetnik koliko brzo bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom mogu ponovo da se pojave kada program vakcinacije opadne.

“Da li da alarmiramo javnost zbog broja nevakcinisane ili nedovoljno vakcinisane djece? Apsolutno. Male boginje su najzarazniji virus poznat ljudima”, naglasila je ona tokom konferencije za novinare u Ženevi.

“Bolest se vratila, a svijet ponovo otkriva koliko teško ljudi mogu da obole od malih boginja – i da one mogu biti smrtonosne”, dodala je ona.

Male boginje uzrokuju visoku temperaturu, respiratorne tegobe i osip na koži. U pojedinim slučajevima mogu dovesti do upale pluća i upale mozga, što može rezultirati dugoročnim zdravstvenim komplikacijama, pa čak i smrću.

Bolest prvenstveno pogađa djecu, kojoj se, prema protokolu, daju dvije doze vakcine prije navršenih 18 mjeseci života.

Medicinski stručnjaci su optužili američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg, poznatog po svom skepticizmu prema vakcinama, da podstiče nepovjerenje time što redovno ističe neosnovane zabrinutosti u vezi sa njihovom bezbjednošću.

Kejt O’Brajen je napomenula da dezinformacije u velikoj mjeri doprinose zbunjenosti roditelja u pogledu toga šta treba da preduzmu.

“Na mnogim mjestima, vakcine su postale predmet političkih ili ideoloških podjela”, dodala je ona.

Procjenjuje se da je vakcinacija protiv malih boginja od 2000. godine spasila više od 60 miliona života, što je više nego bilo koja druga inicijativa za vakcinaciju djece u posljednjih 50 godina, dodala je Kejt O’Brajen.