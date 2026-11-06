Bivši muž Sanje Marinković oženio se sa djevojkom koja podsjeća na nju: Isplivale slike žene Aleksandra Uhrina

Nova žena Sanjinog bivšeg muža nije aktivna na društvenim mrežama.

Izvor: Fb printscreen/ Youtube printscreen / RTV Pink Official

Voditeljka Pink televizije Sanja Marinković iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim ima sina Strahinju, koji im je centar svijeta. O njenom odnosu sa bivšim suprugom svojevremeno se dosta pričalo i pisalo.

Sanja i Aleksandar su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima zbog sina, dok je Uhrin nakon okončanja braka sa voditeljkom ponovo izgovorio sudbonosno „da“, ovoga puta izabranici Jeleni.

Sličnost sa voditeljkom je očigledna, osim u predjelu usana. Evo kako ona izgleda:

Jelena ima pune usne, naglašene jagodice i mladež na licu, dok na društvenim mrežama tek s vremena na vrijeme objavi pokoju fotografiju.

Sanja ne krije da ju je razvod mnogo promijenio

„Nijesam odmah suočila dijete sa istinom. Ja to nijesam prihvatala i to je mnogo teži put... Dok mu nijesam objasnila šta znači razvod i dok mu nijesam navela primjere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni, Strahinja nije razumio situaciju. Jednog dana mi je rekao: 'A mama, ovo je razvod...', a ja sam mu odgovorila: 'To je, vidiš da ništa ne fali'. Nakon toga sam mu rekla istinu“, ispričala je Sanja jednom prilikom.

"A vjerovala sam u ljubav za cijeli život"

„Da sam na vrijeme poslušala roditelje, ranije bih se razvela. Podrška porodice mi je mnogo značila. Vjerovala sam u ljubav za cijeli život i sa tom idejom sam se udala. Danas vjerujem da u svijetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj oblik braka koji danas postoji djeluje mi kao poslovni model“, dodala je voditeljka Pinka.

„Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće, iako smo u dobrim odnosima zbog djeteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće“, rekla je Sanja, a zatim prokomentarisala vijest da se njen bivši suprug ponovo oženio 2024. godine.

O vjenčanju bivšeg: "Neću da širim informacije o tome"

- O njegovom vjenčanju ne znam ništa. Neću ni da demantujem, ni da širim neke informacije, jer sam ja to vidjela u novinama. Mi smo se mnogo davno rastali, nemam ništa protiv. On je vrlo kulturan čovjek, fantastičan otac, ali ljudi se mijenjaju s godinama - dodala je voditeljka tad za "Premijeru".