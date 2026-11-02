"Ja sam na ovoj televiziji odrasla, mnogo je negativne energije": Voditeljka Pinka o otkazima i Sanji Marinković

Povodom situacije na Pinku i otkaza koje je Mitrović podelio, oglasila se i voditeljka Tijana Stoisavljević.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Voditeljka Tijana Stoisavljević progovorila je o otkazima na Pinku koje je najavio Željko Mitrović, dotakla se koleginice Sanje Marinković i otkrila kako provodi vreme u pauzama od snimanja "Pinkovih zvezda".

- Mislim da niko nije uplašio, takođe mislim da ko dobro radi i ko daje rezultate, a to je ovaj projekat i Amidži šou, nema čega da se plaši. Ja sam dete Pinka, ja sam odrasla na ovoj televiziji, to je moja kuća. Nije niko uplašen, tu smo pa kako bude biće - rekla je Tijana i prokomentarisala spekulacije da Sanja Marinković napušta Pink.

"Magazin IN traje duže nego Amidži"

- U poslednje vreme ne čitam društvene mreže jer je mnogo negativne energije, niti imam vremena za to, a drugo kolege sve volim i poštujem. Sanja nema razloga da dobije otkaz jer "Magazin in" traje duže nego Amidži, verovali ili ne. Sanja je institucija, njena emisija je postojala i postojaće, ne verujem svemu na društvenim mrežama - rekla je.

"Gledam u plafon i ćutim, lečim se tišinom"

Tijana Stoisavljević je otkrila kako provodi vreme u pauzama od snimanja.

- Ovde mogu da čitam knjige, Kjara mi je bolesna, sama sam sa njom, oprostite mi ako imam neki lapsus nisam spavala celu noć. Ona je dobro, ja sam loše - rekla je voditeljka i progovorila o pauzi od snimanja.

- Nije ni bila kratka pauza, skoro mesec dana i baš sam se uželela - rekla je.

- Nemam pripreme pred emisiju, ja volim mir i tišinu i uz knjigu se resetujem. Najviše volim da gledam u plafon i ćutim. Lečim se tišinom - rekla je i otkrila da ima pomoć supruga.

Evo kako on izgleda:

"Sve moje drugarice imaju bebisiterke"

- Suprug mi ne pomaže, jer je u toplijim zemljama na poslovnom putu, kažem mu: "Pomalo te mrzim danas". Sad nema pauze nikad, ali kada je tu posvećen je tata. Nemam Filipinku, ali kasno je da je "uvozim" jer je Kjara krenula u školu. Sve moje drugarice uživaju sa Filipinkama, mnogo toga nam se nameće, savršena mama, supruga, i svaka pomoć je dobrodošla - rekla je.

- Mama tek učim da budem, da budem njoj savršena i ne budem nervozna što je nemoguće, blaga a opet stroga i opipavam teren, a za suprugu 14 godina smo zajedno naravno da sam najbolja - rekla je šaljivo i otkrila da li se pokajala što je prihvatila da bude i deo "Pinkovih zvezda".

- Nisam se pokajala, jeste turbulentno i u Amidžiju je ali ovde je lakše jer nisu iskusni igrači, nisu se snimali i imaju tremu pred kamerama. Trudim se da ih ne gnjavim previše, jer kad uđu kod mene oni kažu: Nemoj ništa da me pitaš - rekla je.

Još slika voditeljke pogledajte u galeriji:

Vidi opis "Ja sam na ovoj televiziji odrasla, mnogo je negativne energije": Voditeljka Pinka o otkazima i Sanji Marinković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/tijana.stoisavljevic Br. slika: 10 10 / 10

(Blic / MONDO)