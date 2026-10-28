Emisija Sanje Marinković emituje od 2001. godine, a ove godine je proslavila četvrtinu vijeka.

Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial

Sanja Marinković, voditeljka na RTV Pink, oglasila se danas i otkrila šta se dešava s njenom autorskom emisijom Magazin IN.

Vidi opis Sanja Marinković otkrila šta se dešava sa emisijom Magazin IN: Oglasila se iz studija Pinka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Emisija, koja se emituje od 2001. godine, ove godine je proslavila četvrtinu vijeka, a njeno emitovanje nastavlja se i dalje. Sada se oglasila iz Šimanovaca i otkrila da danas snima novu epizodu.

Voditeljka je danas pokazala kako je njen tim sređuje u studiju u Šimanovcima, koji je opremljen samo za njenu emisiju.

Pogledajte kako teku pripreme za snimanje emisije:

"Snimanje Magazina IN", poručila je Sanja.

Pokazala je kako se njen tim ophodi prema njoj dok je šminkaju u njenoj fotelji, a ona ispija kafu.

Promijenila tri televizije

Sanja Marinković osmislila je "Magazin IN" 2001. godine. Emisija je najprije prikazivana na YU info kanalu, zatim na TV Politika, a od 2003. godine na TV Pink. U 2026. godini navršava se 25 godina od njenog nastanka.

Prije nego što je postala prepoznatljiva po „Magazinu IN“, radila je na Radio-televiziji Srbije kao novinarka, reporterka i voditeljka Jutarnjeg programa. To iskustvo prethodilo je njenom dugogodišnjem autorskom radu.