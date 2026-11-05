Žene je napadao u periodu od 1999. do 2009. godine, koristeći sve veću popularnost koju je sticao kao voditelj emisije Big Brother’s Big Mouth i glumac u holivudskim filmovima.

Izvor: YouTube/Russell Brand

Britanski komičar Rasel Brend (51) proglašen je krivim za se*sualne napade na više žena, u okviru, kako je navedeno tokom suđenja, izopačene kampanje u kojoj je sebi postavio cilj da spava sa čak 5.000 žena.

Brend je, prema navodima tužilaštva, postao "nemilosrdan, proračunat i manipulativan" predator, vođen nezasitnim se*sualnim apetitom. Žene je napadao u periodu od 1999. do 2009. godine, koristeći sve veću popularnost koju je sticao kao voditelj emisije Big Brother’s Big Mouth i glumac u holivudskim filmovima.

Vidi opis Rasel Brend osuđen za jedno silovanje i 3 napada: Zloupotrebljavao slavu za bolesne opsesije Rasel Brend na sudu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: sky news Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 5 5 / 5

Svoju slavu koristio je kako bi pronalazio žrtve na različitim mjestima – od hotela nakon konferencije Laburističke partije, preko radio-stanice i toaleta jednog bara u londonskom Sohu, do svoje raskošne kuće u gotičkom stilu u Hampstedu, na sjeveru Londona.

Na suđenju pred sudom u Sautvorku rečeno je da su se krivična djela dogodila upravo u periodu kada je Brendova popularnost počela naglo da raste.

Žene su vjerovale da je homoseksualac, a onda bi pokazao drugo lice

Prepoznatljiv po uskim farmerkama, kosi začešljanoj unazad i naglašenoj crnoj šminki oko očiju, Brend je često viđan kako izlazi iz noćnih klubova, dok su se oko njegovih ruku nalazile brojne obožavateljke.

Neke od žena koje su ga optužile navodno su imale lažan osjećaj sigurnosti jer su vjerovale da je komičar homoseksualac. Tužilaštvo je tvrdilo da je i to bio dio njegove "strategije" za obmanjivanje žena. Međutim, kada bi ostali sami iza zatvorenih vrata, njegova maska bi padala i, prema svjedočenjima, pretvarao bi se u "čudovište" opsednuto namjerom da ostvari svoj cilj i spava sa 5.000 žena.

Smatrao da ima "urođeno pravo na orgazam"

Tužiteljka Riel Karmi-Džouns izjavila je da se zvijezda ponašala "kao dijete koje očekuje da mu se ispuni svaka želja" i da je jedino bilo važno njegovo "urođeno pravo na orgazam".

Ona je poroti rekla da šest žena koje su svjedočile nisu bile međusobno povezane, ali da je svaka od njih opisala obrazac ponašanja koji odgovara onome kakvo je Brend pokazivao između 1999. i 2009. godine.

Vidi opis Rasel Brend osuđen za jedno silovanje i 3 napada: Zloupotrebljavao slavu za bolesne opsesije Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Russell Brand Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Šest žena koje nemaju šta da dobiju, koje nisu tražile medijsku pažnju, nisu pokušavale da se eksponiraju, nisu učestvovale u dokumentarcima niti podnosile zahtjeve za odštetu. One od ovoga nemaju nikakvu korist, osim možda osjećaja da su konačno zatvorile jedno teško poglavlje time što su pred vama ispričale šta im se dogodilo prije toliko godina", navela je tužiteljka.

(Kurir / MONDO)