Sudija londonskog suda Sautvork Kraun kort zaključio je da nema dovoljno dokaza za jednu od optužbi i naložio poroti da po toj tački donese oslobađajuću presudu Raselu Brandu.

Izvor: YouTube/screenshot

Britanski komičar i glumac Rasel Brend oslobođen je jedne od optužbi za nedozvoljene seksualne radnje, ali se protiv njega nastavlja sudski postupak zbog drugih optužbi za seksualno nasilje.

Vidi opis Rasel Brend oslobođen jedne od optužbi za napastvovanje: Suđenje se nastavlja, šest žena ga tereti za napade Rasel Brend na sudu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: sky news Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 5 5 / 5

Sudija londonskog suda Sautvork Kraun kort zaključio je da nema dovoljno dokaza za jednu od optužbi i naložio poroti da po toj tački donese oslobađajuću presudu. Istovremeno, optužba je preinačena u pokušaj nedozvoljenih seksualnih radnji, što Brend takođe negira, piše Unilad.

Sudija objasnio zašto je optužba odbačena

Sudija Benatan objasnio je poroti zbog čega je donio takvu odluku.

"Nakon što tužilaštvo završi sa iznošenjem dokaza, jedan od mojih zadataka, uz konsultacije sa advokatima, jeste da provjerim da li su dokazi dovoljni za nastavak postupka", rekao je.

"Ne odlučujem da li su dokazi istiniti ili lažni, niti da li je optuženi kriv ili nevin. Moj zadatak je da utvrdim da li postoje dokazi na osnovu kojih porota može da donese odluku", dodao je sudija.

Vidi opis Rasel Brend oslobođen jedne od optužbi za napastvovanje: Suđenje se nastavlja, šest žena ga tereti za napade Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Russell Brand Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zatim je pojasnio da za jednu od tačaka optužnice nema dovoljno dokaza.

"Zaključio sam da nema dovoljno dokaza za nedozvoljene seksualne radnje. To je moja odluka, a ne vaša. Zato ću vam naložiti da po toj tački donesete oslobađajuću presudu", poručio je poroti.

Jedan od porotnika potom je formalno izrekao oslobađajuću presudu. Brend se izjasnio da nije kriv ni po novoj, preinačenoj optužbi za pokušaj nedozvoljenih seksualnih radnji.

Optužbe podnijelo šest žena

Optužba po kojoj je Brend oslobođen odnosila se na tvrdnje da je zaposlenicu MTV-ja zgrabio za ruku i pokušao da je odvuče u toalet.

Glumac se i dalje suočava sa tri optužbe za silovanje i tri optužbe za seksualni napad. Sve optužbe negira, a iznijelo ih je šest žena koje tvrde da su se napadi dogodili u periodu od 1999. do 2009. godine.

Jedna žena tvrdi da ju je Brend silovao u hotelskoj sobi u Bornmutu 1999. godine, dok druga navodi da je 2004. pokušao da je prisili na oralni seks u jednom baru u londonskom Sohou.

Tokom suđenja poroti je pročitan transkript poziva koji je druga žena uputila hitnoj službi u septembru 2023. godine.

"Bila sam na zabavi kod prijatelja. Pojavio se i razgovarao sa mnom za šankom. Zatim me zgrabio za grudi, odvukao u muški toalet i pokušao da me prisili na oralni seks", navodi se u transkriptu.

Žena je ispričala da je počela da vrišti i pokušavala da otvori vrata. Prema njenim riječima, Brend ju je pustio nakon što je neko sa druge strane vrata upitao da li je sve u redu.

Brend negira sve optužbe

Brendova ovaodbrana tvrdi da su svi seksualni odnosi bili sporazumni. Advokati smatraju da su iskazi žena predstavljeni na zlonamjeran način nakon što je 2023. godine objavljen dokumentarac u kojem su iznijete optužbe protiv glumca.

Odbrana bi trebalo da počne sa iznošenjem svojih argumenata u sredu.

(Index/MONDO)