Komičar Rasel Brend izjavio je danas, u nastavku suđenja za silovanje i se*sualni napad, da prijatelji nakon tih optužbi ne žele "ni motkom" da ga taknu.

Izvor: X printscreen / Tucker Carlson

Glumac Rasel Brend je pred sudom u Londonu rekao da su te optužbe progutale cio njegov život i pojasnio da nije uspio da nagovori nikoga iz svog bliskog okruženja da svjedoči u njegovu odbranu, nakon što je prije tri godine javno optužen za krivična djela počinjena na štetu žena.

Rasel Brend se izjasnio da nije kriv ni po jednoj od tri tačke optužnice za silovanje, tri tačke za se*sualni napad, kao ni po optužbi za nedozvoljene polne radnje - slučajeve koji se odnose na šest žena i period između 1999. i 2009. godine, prenosi Miror.

Advokat odbrane tokom ispitivanja ga je pitao kako su na njega uticale optužbe za silovanje i se*sualno nedolično ponašanje, koje su se pojavile u tekstovima listova "Sandej tajms" i "Tajms", kao i u dokumentarnoj emisiji "Dispačes" na kanalu "Čenel 4" emitovanoj u septembru 2023. godine, na šta je on odgovorio "poražavajuće".

Vidi opis "Prijatelji neće ni motkom da me taknu": Glumca se svi odrekli, na suđenju rekao da se ne sjeća žena koje su ga tužile Rasel Brend na sudu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: sky news Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 5 5 / 5

Rekao je i da se ne sjeća osoba koje su ga optužile za silovanje, kao ni događaja navedenih u optužnici. Dodao je i da mu je nakon optužbi iznetih u javnost, bio zabranjen pristup bolnici "Grejt Ormond Strit" gdje mu je u tom trenutku ležao bolestan sin.

"Saopštili su mi kako moraju da mi zabrane dolazak i prisustvo. Nisu precizirali koji je tačno pravni osnov u pitanju, ali to je bio razlog koji su naveli mojoj supruzi Lori i meni", rekao je on. Na pitanje o braku sa pjevačicom Kejti Peri i da li je to dovelo do ogromne promjene u njegovom životu, on je rekao da je tada stekao "nevjerovatnu slavu".

"Prijatelji neće motkom da me taknu"

Komičar i glumac je na suđenju poroti rekao da je "pristanak fundamentalan" u njegovim intimnim odnosima, a onda, na pitanje svog advokata da li je počinio zločine za koje je optužen, glasno rekao "ne".

Kasnije je rekao da je zbog optužbi, za koje tvrdi da nisu istinite, izgubio prijatelje, kao i da niko nije htio da stane iza njega i dođe da svjedoči.

"Da li je tačno da vas ne bi ni motkom pipnuli", pitao je advokat, na šta je Bend rekao "tačno je".