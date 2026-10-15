Na suđenju Raselu Brendu čulo se svjedočenje žene koja tvrdi da ju je silovao u hotelskoj sobi 1999. godine, nakon što ju je, kako kaže, primorao da ga fotografiše.

Izvor: YouTube/Russell Brand

Žena koja tvrdi da ju je Rasel Brend (51) silovao u hotelskoj sobi, izjavila je policiji da joj je njegovo tijelo bilo "zmijoliko i odvratno", čulo se na suđenju britanskom komičaru, koji se suočava sa optužbama za se*sualne zločine nad šest žena.

Brend (51) optužen je da je šest žena prisiljavao na se*sualne odnose, kao i da ih je ljubio i dodirivao bez pristanka, u okviru, kako se navodi, opsesivne namjere da spava sa 5.000 žena. Tužilaštvo tvrdi da je žene iskorišćavao u periodu od 1999. do 2009. godine kako bi zadovoljio svoj, kako je opisano, nezasiti se*sualni apetit.

Vidi opis "Skinuo se go, bilo je odvratno": Žena optužila Rasela Brenda za silovanje, sad otkrila šta se dešavalo u hotelu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Russell Brand Br. slika: 6 6 / 6 AD

Neke od žena koje su ga optužile tvrde da im se smijao nakon što su pokušale da odbiju njegove nasrtaje, dok se pojedini članovi njegovog okruženja suočavaju sa kritikama zbog toga što navodno nisu intervenisali. Brend je negirao tri optužbe za silovanje, tri za se*sualni napad i jednu za nepristojan napad na ukupno šest žena.

"Uplašila sam se kada je počeo da se skida"

Jedna od žena koja ga je optužila tvrdi da ju je Brend prikovao za krevet i silovao u hotelskoj sobi nakon konferencije Laburističke partije u Bornmutu 1999. godine. Prema njenom iskazu policiji, u početku je čak pomislila da je komičar homoseksualac. Ispričala je da je Brend u hotelskoj sobi skinuo majicu, ali da nije bio potpuno nag. Na sebi je, kako je navela, imao kratke pantalone ili donji veš.

"Imao je pantalone ili šorts, mislim da je bio šorts ili donji veš. Ne znam kako biste to nazvali, one sićušne gaćice, poput kupaćih gaćica", rekla je žena.

Rasel Brend

Izvor: Profimedia/(c) 2010 Fame Pictures, Inc., Santa Monica, CA, USA

Navela je da je bila zatečena i šokirana dok se Brend vrzmao po sobi i sjedio na krevetu.

"Malo sam se ukočila i pomislila: 'Zašto si skinuo odjeću?' A on mi je rekao: 'U redu je, ja sam jednostavno takav, ne brini... Kod kuće sam uglavnom nag'", ispričala je.

Žena je tvrdila i da je Brend izašao iz toaleta bez majice, šepurio se po sobi i pravio smiješne pokrete, nalik nojevom hodu, poput lika Bejzila Faultija iz britanske humorističke serije "Fawlty Towers".

"Njegovo tijelo mi je djelovalo prilično zmijoliko i odvratno. Bilo mi je muka, ako ćemo iskreno", navela je u iskazu.

"Natjerao me je da ga fotografišem, a onda me je silovao"

Žena je policiji rekla da se osjećala uplašeno nakon što ju je Brend, kako tvrdi, primorao da ga fotografiše svojim fotoaparatom, prije nego što ju je silovao.

"Fotografisala sam ga svojim fotoaparatom – natjerao me je da to uradim. Bila sam uplašena. Sjećam se da sam pomislila: 'Šta sam, pobogu, sebi ovo dozvolila?' A onda me je silovao", ispričala je.

Prema njenim riječima, Brend ju je gurnuo na krevet i skinuo joj pantalone. Pokušala je da ga spriječi da je ljubi, a opisala ga je kao veoma teškog. Navela je da je u jednom trenutku imala osjećaj kao da se mentalno udaljila od onoga što se dešava.

"Znam da sam rekla ne", istakla je.

Dodala je da nije znala da li da viče ili vrišti i da nije mogla čak ni da diše.

Sud je čuo i da joj je Brend nakon incidenta rekao da mora da se vrati majci. Prema iskazu, komičar je narednog dana prijatelju rekao da hitno moraju da napuste stan u kojem su boravili u Bornmutu. Navodno je priznao da je situacija postala napeta i izmakla kontroli, kao i da je možda otišao predaleko.

Žena je nakon navodnog napada počela da ima noćne more zbog straha da je ostala trudna. Nije bila sigurna ni da li je Brend koristio kondom.

Vidi opis "Skinuo se go, bilo je odvratno": Žena optužila Rasela Brenda za silovanje, sad otkrila šta se dešavalo u hotelu Rasel Brend na sudu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: sky news Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 5 5 / 5

Se*sualni predator

Tužiteljka Riel Karmi-Džouns izjavila je pred sudom da je Brend "se*sualni predator" koji je bio "nemilosrdan, proračunat i manipulativan". Prema njenim riječima, žene su policiji govorile da se ponašao djetinjasto, očekujući da mu svaka želja bude ispunjena.

Navodni napadi dogodili su se u periodu kada je Brendova popularnost bila u usponu. Tužilaštvo tvrdi da je žene napadao na različitim mjestima, uključujući njihova radna mjesta, toaletnu kabinu u baru i sopstveni dom.

(Kurir / MONDO)