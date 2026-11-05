"Predozirao se": Era Ojdanić otvorio dušu o unuku i porodici, pa otkrio skandal Nade Topčagić

Era Ojdanić je govorio o poslu, estradi i kolegama, uz poruku da mnogi glume nivo pred kamerama, a u privatnom životu nisu takvi.

Izvor: MONDO

Folker Era Ojadanić živi u Meljaku, a sada je domaćim medijima otkrio ko se na estradi folira, koliko se zarađuje i zašto pojedinci pljuju po pjevanju ispod šatri. Dotakao se i unuka kome je nedavno pozlilo, pa je završio u bolnici.

Era je tog jutra ustao ranom zorom i završio svoje obaveze, pa otišao kod sina u kafanu.

"Tu sam na imanju nešto završio oko mojih ovaj ovčica, kozica i tako dalje. I onda došao sam ovde do motela da vidim sina kako je on, šta radi i malo eto da popijemo tu jutarnju kaficu."

Iza njega je radno ljeto kada je pjevanje u pitanju, a sada dolaze radovi na njivi.

" Ljeto je bilo puno posla, puno posla preko glave. Nisam ni očekivao da će toliko ljudi ovaj da prave ta narodna veselja. Šabački vašar, pa onda Oplenačka berba, pa Župska berba, pa tamo ne znam više gdje, Roštiljada, tako da sam radio, radio, radio sad je malo sezona stala. Evo više provodim vremena na imanju."

"Prije tri dana sam išao u moje rodno selo gdje sam rođen, u Visoku kod Arilja, tamo obišao kuću. Ima tamo Jedna česma, Boškovića česma se zove, napunim po jedno 10-15 balona vode ovaj, donesem tu i tako provodim. Nije mi dosadno, što je najbitnije. Sad je priprema ovih poljoprivrednih radova: treba da se ore, da se, da se sije pšenica, da se sije ječam i tako dalje. A pala je malo i kiša, tako da ima vlage jedno 4-5 cm vlage, tako da je za sjetvu odlično."

"Kolege se stide da pjevaju pod šatrom"

Era kaže da je ostao čovjek iz naroda bez obzira na muzičku karijeru.

"Beograd jeste Beograd. Pa šta ja znam, ja kad bih htio da se promijenim, ja ne bih to uspio i neću da pokušavam i nemam potrebe. Ja sam rođen u selu, roditelji su mi bili seljaci i ja sam seljak, i moji đedovi i prađedovi su bili i dobri šnajderi i seljaci, uspješni ljudi, hoću da kažem, uspješni ljudi."

"Tako da, šta ja znam, možda oni nemaju uslova da urade to što sad ja radim. Da li imaju imanje, ali vjerovatno većina njih... Evo recimo vrijedan čovjek Dragan Pantić Smederevac, vrijedan čovjek ovaj Miloš Bojanić i tu još par kolega koji su stvarno sjajni. Radiša Urošević, pa Mali Teovac, ovaj od mlađe generacije - sve su to uspješni ljudi na estradi, uspješni domaćini, imaju imanje, imaju kuće, imaju vikendice, radni ljudi."

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Nedostaje mu Bora Drljača

Estrada za njega više nije ista od kada je preminuo Bora Drljača, sa kojim nije bio samo kolega već i prijatelj.

" Kad god dođem u neki studio na neku emisiju da radim, da snimam, ja samo očekujem da se iza kamera pojavi on i da kaže: "Nema boljeg od Ore", a ja mu sa scene odgovorim: "Nema boljeg od Dere". I tu se grlimo, ljubimo i tu nastavlja šou u programu. Pokojni Saša iz Granda kad je god zamislio neki šou gdje je ubacio Boru i mene, uvijek je bio rejting na najvećem nivou jer ljudi su navikli na nas dvojicu kako se mi šalimo i kako se igramo."

"Pomislio bi neko: "Ovi su otkačeni, ludi obojica", a ustvari mi smo pozitivno ludi bili ljudi. Ali napravimo takav šou program i dignemo rejting emisiji da nemam riječi da kažem, i svi su nas uzimali u paketu tu, kaže Era i spominje mnoge pjevače koji su kapirali šta je šoubiznis."

Vidi opis "Predozirao se": Era Ojdanić otvorio dušu o unuku i porodici, pa otkrio skandal Nade Topčagić Veliki Brat Bora Drljača Bora Drljača i Era Ojdanić kao betmen i supermen Bora Drljača i Era Ojdanić Betmen i Supermen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/MP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / Ludi Dokumenti Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Ludidokumenti Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Ludidokumenti Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Nada je u avionu vikala: Izginusmo"

Kada su u pitanu anegdote sa putovanja i nastupa, tu je Nada Topčagić.

- Evo recimo kad smo pomenuli Nadu, jednom smo išli za Pariz avionom. A ona ne smije da uđe u avion dok ne popije dvije čašice soka od dunje. Popila tamo i naravno kad uđemo u avion, dok se sredimo tamo, stjuardese podijele po kaficu, pićence... Ali ona se boji leta strašno! Za Pariz smo išli, velika ekipa - pokojni Milan Idžotić Miniks, Boki sa njegovim orkestrom, onda Cune Gojković, Tozovac, ja, Vida Pavlović, Zorica Marković, sjećam se cijele ekipe, pokojni Tomislav Zdravković i on je bio, i ko je još bio... Mija Aleksić! I kad je avion počeo malo da propada, kad je ona krenula da vrišti: "Jaoj, izgibosmo!", onaj narod sve u avionu u panici, turbulencija... I ja se sjećam da je do sjedišta bio pokojni Mija Aleksić. Mija Aleksić kaže: "Šta je Nado, što si se uzgovorila?" Ko da gledam svojim očima, Mija kakva je glumčina bio... Uhvati je za ruku i ona ga zagrli i jedno pola sata nije ga puštala iz zagrljaja, priča Era.

"Unuk se predozirao sokom od šljive"

Nedavno se pojavila vijest da se Erin unuk Andrija, predozirao, zbog čega mu je pozlilo. Prije toga je čak bio i hapšen, a Era sada otkriva šta se dogodilo.

- Pa pozlilo što je malo više iskonzumirao tog soka od... i to. I posle su pisali da se predozirao, kažem ja: "Jeste, predozirao tu taj šljivov sokić". To je hvala Bogu živ i zdrav, znaš kakav je delija, pa vidjeli ste na punoljetstvu delija. Stvarno djevojčice sad samo okreću telefone, čak srijeću i mene i kažu: "Deda Ero, deda Ero, je l’ možemo da dobijemo od Andrije telefon?" Ja kažem: "Nemam pojma, mislim da je izgubio ovih dana telefon". Krenem i ja, ne smijem da dam, velika navala. Mlad, lijep, a voli sve. Na koga li je, ne znam... Nije na ćaću, na dedu je - govorio je pjevač za Blic.

(Blic / MONDO)