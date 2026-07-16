"Nosićeš duplu crninu": Posle Male Cane zamalo izbio još jedan skandal, Era Ojdanić prijetio koleginici na sahrani

Naše kamere su zabeležile još jedan sporni momenat. Iako je Bajićev kolega i prijatelj Era Ojdanić ukazao na neprimjereno ponašanje udovice, i sam je zamalo napravio skandal kada ga je u razgovoru s novinarima prekinula pjevačica Milena Plavšić.
Milena je rekla Eri da prekine davanje izjava, jer je u tom trenutku počelo opelo, što joj je Ojdanić žestoko zamerio.
"Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... " rekao je Era.
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00:26Milena Plavšić isprovocirala Eru Ojdanića: “Izaziva me da odam sve njene tajne”
Izvor: MONDO