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"Nosićeš duplu crninu": Posle Male Cane zamalo izbio još jedan skandal, Era Ojdanić prijetio koleginici na sahrani

"Nosićeš duplu crninu": Posle Male Cane zamalo izbio još jedan skandal, Era Ojdanić prijetio koleginici na sahrani

Autori Dragana Tomašević Autori Ana Živančević
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Pjevač Era Ojdanić burno je reagovao na primjedbu koleginice Milene Plavšić na sahrani Andrije Bajića.

"Nosićeš duplu crninu": Posle Male Cane zamalo izbio još jedan skandal, Era Ojdanić prijetio koleginici na sahrani Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je na vječni počinak, u Aleji zaslužnih građana, ispraćen pjevač Andrija Bajić.

Sahrana, koja je trebalo da bude dostojanstven i tih čin, obilježilo je skandalozno ponašanje pjevačeve udovice Male Cane.

Pjevačica je stajala odvojeno od njegovih naslednika – ćerki i unuka, tražila od sveštenika da iznese svoje žito, a potom svima zabranila da idu uz nju iza kovčega kada je krenula tužna povorka.

Naše kamere su zabeležile još jedan sporni momenat. Iako je Bajićev kolega i prijatelj Era Ojdanić ukazao na neprimjereno ponašanje udovice, i sam je zamalo napravio skandal kada ga je u razgovoru s novinarima prekinula pjevačica Milena Plavšić.

Milena je rekla Eri da prekine davanje izjava, jer je u tom trenutku počelo opelo, što joj je Ojdanić žestoko zamerio.

"Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... " rekao je Era.

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00:26
Milena Plavšić isprovocirala Eru Ojdanića: “Izaziva me da odam sve njene tajne”
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

era ojdanić milena plavšić

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