Folker Era Ojdanić progovorio o sukobima u porodici Andrije Bajića koji nedeljama pune portale u Srbiji

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula, biće sahranjen na Novom groblju u Beogradu u četvrtak, 16. jula.

Njihov veliki porodični prijatelj Andrija Era Ojdanić govorio je o danima posle gubitka muzičkog velikana, kao i porodičnim sukobima koji su danima u fokusu medija.

– Tuga je kada ode takva veličina. Andrija je bio legenda i ostaće upamćen kao legenda. Kao i svi, i ja čekam sahranu kako bih mogao da ga ispratim zajedno sa porodicom, saradnicima i mnogobrojnim prijateljima. Njegova smrt me je slomila i danima ne dolazim sebi. Zovu me ljudi i pitaju kada će biti sahranjen, a ja ne znam da im kažem. Toliko je ozbiljno, žele da mu upute poslednji pozdrav – rekao je Era.

Vidi opis "Ovo pas s maslom ne bi pojeo": Prijatelj Andrije Bajića u šoku zbog sukoba u porodici, rekao da ni mrtav nema mira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

– To što mislim o Andrijinom liku i djelu rekao sam na komemoraciji. Poznavao sam ga otkako sebe poznajem, družili smo se, prolazili i dobro i zlo. Takav čovjek zaslužuje da mu i smrt bude dostojanstvena kao što mu je i život bio dostojanstven. Trudim se da ne pratim i ne čitam ništa što kalja uspomenu na njega. Sramota je ne puštati porodicu da oplakuje odlazak svog najbližeg. Sramota je koristiti tugu ožalošćenih. Volio bih da su zapjevali makar jednu njegovu pjesmu od toliko muzičkih hitova svi oni koji se trude da prave senzaciju od njegove smrti. Da održe uspomenu na njega na način koji je čestit. Ovo što se priča i radi, to pas s maslom ne bi pojeo – kazao je pevač narodne muzike.

Vidi opis "Ovo pas s maslom ne bi pojeo": Prijatelj Andrije Bajića u šoku zbog sukoba u porodici, rekao da ni mrtav nema mira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

– Andrija je bio dobar otac, najbolji deda. Život je posvetio tome da njegova porodica bude dobro. Takav gospodin, takva enciklopedija, takva legenda više se neće roditi. Ta uglađenost, to dostojanstvo koje je nosio sa sobom, to je ono što danas mnogima fali. Njegova veličina bila je u skromnosti, a njegov vedri duh decenijama je uveseljavao sve nas. Tužno je da se o njemu govore neistine, tužno je da ni upokojen nema mira. Volio bih da se porodična situacija smiri i da ga zajedno nosimo u srcu i mislima kao velikana kakav je bio. Danas svako ima pravo da kaže ili napiše šta želi bez posledica. U tome je poraz ovog društva, a ja se istinski nadam da će doći neka bolja vremena – zaključio je Ojdanić.

Ovako izgledaju ćerke Andrije Bajića:

Vidi opis "Ovo pas s maslom ne bi pojeo": Prijatelj Andrije Bajića u šoku zbog sukoba u porodici, rekao da ni mrtav nema mira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

(Kurir, MONDO)