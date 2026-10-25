Pjevač je ispričao da je Era Ojdanić pomislio da je dobio unuče, pa je uslijedio šaljiv razgovor u kojem mu je Miki objasnio da je njegova partnerka Katarina rodila bebu.

Izvor: Printscreen/Instagram/MONDO/Stefan Stojanović

Pjevač Miki Mećava u 64. godini ponovo je postao otac, a dolazak ćerkice Maše, koju je dobio sa partnerkom Katarinom, uspio je da sakrije čak i od najbližih. Radosnu vijest nisu znali ni pojedini članovi njegove porodice, a pevač je sada otkrio zbog čega je trudnoću svoje izabranice držao u strogoj tajnosti.

Miki Mećava je objasnio da su on i njegova partnerka Katarina zajednički donijeli odluku da vijest o trudnoći ostane unutar njihova četiri zida sve do porođaja.

"Htjeli smo da napravimo tako da niko ne zna"

- Iskreno, očekivao sam pozitivnu reakciju, ali ovoliko pozitivnu nisam očekivao. Katarina i ja smo tako željeli. Htjeli smo da napravimo tako da niko ništa ne zna. Jednostavno, odlučili smo da trudnoću sačuvamo za sebe, pa da, ako sve bude kako treba, lijepo saopštimo svima - ispričao je pjevač u jutarnjem kod Jovane Jeremić.

Kako navodi, u tome su uspjeli tako što su se u poslednjih mjesec dana malo distancirali od okoline.

- Mi se svi družimo, dolazimo jedni kod drugih, viđamo se. Samo je poslednjih mjesec dana bilo malo više distance. Nekako smo uspjeli da sačuvamo tajnu. Možda će neko reći da je to bezveze, ali Katarina i ja smo tako željeli - objasnio je Miki Mećava.

Vidi opis Miki Mećava u 64. godini dobio ćerku, uslijedila hit reakcija Ere Ojdanića: "Dobio si unuče, čestitam" Miki Mećava - Vodiću te do meseca Miki Mećava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ig/mikimecava0306 Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ig/mikimecava0306 Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/DM SAT VIDEO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

Uslijedio hit poziv od Ere Ojdanića

Prve osobe kojima je saopštio da će dobiti sestru bila su njegova starija djeca - Ognjen, Aleksandra i Marija.

- Prvo sam javio svojoj djeci, Ognjenu, Aleksandri i Mariji. Očekivao sam pozitivne reakcije, ali njihova sreća me je baš iznenadila. Nisam očekivao da će reakcije biti toliko pozitivne - priznao je ponosni otac.

Evo kako izgledaju njegova djeca:

Vidi opis Miki Mećava u 64. godini dobio ćerku, uslijedila hit reakcija Ere Ojdanića: "Dobio si unuče, čestitam" Miki Mećava - Vodiću te do meseca Miki Mećava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Ognjen Obradovic/screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook/Ognjen Obradovic/screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook/Ognjen Obradovic/screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook/Ognjen Obradovic/screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook/Marija Marinkovic/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook/Marija Marinkovic/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/ATA Images, Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook/Marija Marinkovic/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/DM SAT VIDEO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 10 10 / 10

Nakon što se Katarina porodila carskim rezom, Miki je planirao da sačekaju još nekoliko dana prije nego što vijest objave u javnosti. Međutim, uslijedio je urnebesan razgovor sa kolegom Erom Ojdanićem, koji je pomislio da je Miki dobio unuče.

- Era mi je rekao: 'Dobio si unuče!', a ja sam mu odgovorio: 'Nije unuče, Katarina se porodila.' On me je onda pitao: 'Koja ti je sad to ćerka, Katarina?' Rekao sam mu: 'Nije ćerka, žena!' Nije mogao da vjeruje da sam ponovo postao otac - ispričao je Miki kroz osmijeh.

Kada je vijest podijelio na Instagramu i Fejsbuku, telefon nije prestajao da mu zvoni.

- Nisam još ni stigao do kuće, a telefoni su počeli da zvone. Ljudi su me zvali sa svih strana. Objavio sam vijest na Instagramu i Fejsbuku, a reakcije su bile nevjerovatne. Nisam očekivao toliku pažnju i toliko lijepih komentara - istakao je pjevač.

"Nisam bio svjestan kada sam dobio prvu djecu"

Miki se osvrnuo i na razliku između očinstva u mladosti i u zrelim godinama. Priznao je da zbog poslovnih obaveza i mladosti ranije nije uspijevao u potpunosti da uživa u rođenju djece.

- Kada sam dobio Ognjena i Aleksandru, bio sam mlad, a posao je bio non-stop. Nisam uspevao da ih uzmem u ruke i da ih povijam onako kako bih danas želio. Nekako sam i sam bio kao klinac. Sada, kada se Maša rodila, potpuno je drugačije. Sada sam je prvi put uzeo u ruke i to je osjećaj koji ne može da se opiše - iskren je bio Mećava.

Pjevač je dodao da mu je najvažnije da beba bude dobro.

- Samo neka nastavi ovako da jede i spava, da sve bude kako treba. Bogu hvala, presrećan sam. Ovo je nešto posebno za mene.

Pas dva dana nije jeo kad je stigla beba, ovako joj odabrali ime

Govoreći o atmosferi u domu, pevač se našalio da njihov pas Raša u početku dva dana nije htio da jede jer je osjetio konkurenciju, a potom je otkrio i zanimljivu priču o izboru imena za ćerku.

- Raša, Maša, Raša, Maša... I na kraju Maša! Da je bio dječak, zvao bi se Jevđanije, po mom pradedi. To je rijetko ime, ali u našoj porodici postoje imena koja se prenose generacijama - zaključio je Miki Mećava.

Inače, pjevač ima i vanbračnu ćerku.

(Kurir / MONDO)