Saša Kovačević progovorio o sukobu sa Eminom Jahović, otkrivajući razloge za prekid prijateljstva i nesuglasice u njihovom odnosu.

Izvor: Instagram printscreen/

Pjevač Saša Kovačević već dugo ima problem sa koleginicom Eminom Jahović. O njihovom odnosu se često priča i piše, dok on ne krije da joj je u više navrata zamjerao postupke.

Saša je jednom otkrio da ga je Emina povrijedila više puta.

"Svakog od kolega poštujem. Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem", rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

Vidi opis "Ispostavilo se da mi nije prijateljica": Saša Kovačević progovorio o sukobu sa Eminom Jahović, ona mu odgovorila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 10 / 10

"Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu", dodao je Kovačević o odnosu sa Eminom.

Imaju duet

Emina Jahović i Saša Kovačević su prije 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti.

Saša je prije toga istakao da postoje razlozi zbog kojih nije bio na njenom prvom ovogodišnjem koncertu u Beogradu.

"Naravno da je Emina kod mene uvijek dobrodošla, mi imamo jednu prelijepu zajedničku pjesmu koja traje 15 godina. Drago mi je da ona traje nakon toliko godina i to je najveća satisfakcija i sa moje i njene strane. Nemam šta da dodam na cijelu tu priču, ne bih pravio od toga preveliku pompu. Imam svoj razloge, ali ajde da ih nazovemo poslovno-privatnim", rekao je tad pjevač, dok je Emina posle koncerta kazala da "nije mogla da zove cijelu estradu".

Vidi opis "Ispostavilo se da mi nije prijateljica": Saša Kovačević progovorio o sukobu sa Eminom Jahović, ona mu odgovorila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/markovukotic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 13 / 13

Na pitanje da li je ona bila tu nekada za njega tokom karijere, odgovorio je:

"Ne. Jedan od razloga je i to. Ljudi se prepucavaju preko medija, ali ja nisam taj tip. Ja bih rekao Emini da smo mi imali neki razgovor, da me je konkretno pitala, pošto mi se i ne čujemo sedam, osam godina već unazad, da me je pitala šta je konkretno problem ako već ne zna, a pretpostavljam i siguran sam da zna, uvijek možemo da popričamo, ali neću ja da budem inicijator toga. Svako od nas treba da ima to u duši da može da prepozna kad treba da kaže: 'Ej, izvini, osjećam da nešto nije okej između nas, hajde da vidimo da li to možemo da riješimo'. Ako pričaš kao ne znaš šta se desilo, onda je to drugi put."

"Ne znam šta je Saši problem"

Emina se osvrnula na odnos sa Sašom Kovačevićem, koji je otkrio da ga je ona razočarala, a ona je imala želju da joj bude gost na jednom od koncerata.

"Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posred", navela je Emina nedavno.

Izvor: Kurir / MONDO