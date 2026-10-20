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Top 5 pesama koje je Emina napisala za druge: Napravila evrovizijski hit, a ovu je uradila za Draganu Mirković

Top 5 pesama koje je Emina napisala za druge: Napravila evrovizijski hit, a ovu je uradila za Draganu Mirković

Autor Ana Živančević
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Emina Jahović, jedna od najuspešnijih kantautorki, stvorila je hitove za mnoge izvođače.

Top 5 pjesama koje je Emina napisala za druge Izvor: Emina Jahović/yaemina/Instagram

Pored sopstvenih hitova, Emina Jahović je godinama unazad pisala pesme i za mnoge svoje kolege. Važi za jednu od najtalentovanijih kantautorki na sceni, a malo ko zna koji se sve poznati hitovi kriju iza njenog imena. Donosimo vam pet pesama koje je uradila za druge izvođače.

Jelena Tomašević - "Vertigo"

Jelena Tomasevic - Vertigo - (Official Video 2013)
Izvor: YouTube

Emina Jahović potpisuje muziku i tekst za jedan od najvećih hitova Jelene Tomašević koji je objavljen 2013. godine.

Jelena Rozga - "Moje proljeće"

JELENA ROZGA - MOJE PROLJECE (OFFICIAL VIDEO 2019) HD
Izvor: YouTube

Pesma "Moje proljeće", objavljena 2019. godine, označila je drugu saradnju Jelene Rozge i kantautorke Emine Jahović, koja je za ovu numeru uradila tekst i muziku, nakon što su prethodno uspešno sarađivale na hitu "Ostani".

Sergej Ćetković - "Moj svijet"

Sergej Ćetković - Moj Svijet
Izvor: YouTube

Emina Jahović potpisuje tekst i za evrovizijsku pesmu "Moj svijet", kojom je Sergej Ćetković predstavljao Crnu Goru 2014. godine u Danskoj. Muziku za ovu numeru komponovao je sam Sergej, a u velikom finalu takmičenja zauzeo je 19. mesto od 26 zemalja, osvojivši 37 poena.

Dragana Mirković - "Zapaliću srce"

Dragana Mirkovic Zapalicu srce
Izvor: YouTube

Muziku i tekst za ovu numeru potpisuje Emina Jahović, koja ju je prvobitno napisala za sebe. Ipak, pesmu je na kraju poklonila Dragani Mirković, a numera je zvanično objavljena 2008. godine.

Maya Berović - "Haram"

Maya Berović - Haram
Izvor: YouTube

Na spisku hitova koje potpisuje Emina Jahović nalazi se i numera "Haram" u izvođenju Maye Berović, objavljena 2023. godine na albumu "Milion". Emina je bila zadužena za tekst ove pesme, a u tekstopisačkom delu pridružila joj se i sama Maya, koja je takođe učestvovala u pisanju stihova za taj album.

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Tagovi

Emina Jahović Dragana Mirković hitovi

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