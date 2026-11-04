Ima milione, a voli da kupuje stare stvari na vašaru: Darko Lazić uhvaćen u šopingu, evo šta je razgledao

Pjevač Darko Lazić uhvaćen je kako razgleda tezge na vašaru u Rumi, dok ga je supruga Kaća usnimila.

Izvor: Instagram/katarinalazic_24

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina poznati su kao veliki ljubitelji tradicije, narodnih okupljanja i autentične vašarske atmosfere, pa i ne čudi što ne propuštaju priliku da obiđu najpoznatije manifestacije ovog tipa.

Nakon što su nedavno privukli pažnju provodom na čuvenom Šabačkom vašaru, bračni par se sada uputio na još jednu kultnu lokaciju, vašar u Rumi.

Katarina je zabilježila trenutak dok Darko razgleda tezge:

Kaća je na društvenim mrežama podijelila zanimljive momente sa ove posjete i nasmijala pratioce. Na jednom od snimaka vidi se Darko koji je među tezgama sa antikvitetima i starim stvarima odabrao jedan stariji model radija.

Ona je snimala supruga kako bira savršen model dok ga ona čeka u kolima i smijala mu se, a potom je pokazala da joj je prodavac poslao poklon po suprugu. U pitanju je bijela šubara.

- Idemo malo češće po vašarima - rekao je kroz osmeh Darko, a Kaća se samo smijala.