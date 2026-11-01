Darko Lazić otvoreno govori o gubitku brata Dragana i kako se njegova porodica nosi sa tugom. Saznajte više o njegovoj podršci djeci.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Instagram printscreen / darkolazicofficial

Pjevač Darko Lazić otvorio je dušu o bolnom gubitku rođenog brata Dragana, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Iako nerado javno priča o tragediji jer su rane još uvijek svježe i preteške, pjevač je tokom gostovanja u emisiji smogao snage da opiše kako se porodica bori sa tugom i na koji način brine o Draganovim mališanima.

Darko je naglasio da čini sve što je u njegovoj moći kako djeca ne bi osetila prazninu, ističući da ih voli i čuva baš kao i svoje naslednike.

"Ja se trudim maksimalno da oni ne osjete toliku patnju i bol. Stalno su kod mene djeca, i moja i njegova. Ne razdvajam ih, što moja djeca, to i njegova. Sve je to svježe i bolno, ali koliko-toliko da se vrati neka boja, da nestane to sivilo. Pola mog života je odnio sa sobom. Izbjegavam da pričam o tome, došao sam malo nestabilan. Trudim se da što manje primijete ukućani i da im vratim osmijeh na lice. Vidim da im fali otac i ja im to ne mogu zamijeniti, ali mogu da budem tu za njih za sve što im treba, iako im ne mogu zamijeniti oca."

Preuzeo kumstvo umjesto brata

U želji da ispuni sve što je njegov brat započeo, Darko je nedavno preuzeo i ulogu kuma na krštenju djeteta njihovih bliskih prijatelja, umjesto pokojnog Dragana.

Vidi opis "Pola mog života je odnio sa sobom": Bolna ispovijest Darka Lazića o pogibiji brata, progovorio o njegovoj djeci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 11 / 11

"Moj pokojni brat je trebalo da mu krsti djecu i onda se desilo šta se desilo, moj brat je poginuo. Ja sam bez razmišljanja prihvatio da krstim dijete, bila je mala proslava, ručak, malo muzike...", ispričao je pjevač u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Lazić je takođe najavio veliki memorijalni koncert u Draganovu čast, zakazan za godišnjicu tragedije, 11. marta, na kom će nastupiti izvođači koje je njegov brat najviše slušao.

"Taj koncert je bio planiran za oktobar, ali se stvari nisu odvijale kako treba. Zato planiram koncert na godišnjicu njegove smrti, 11. marta, u znak sjećanja na mog brata. Gosti će biti pjevači koje je on volio. Jedno mjesto u prvom redu ostaće prazno, ostavljeno za njega. On za mene uvijek živi i živjeće, on je moja snaga."