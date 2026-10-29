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Darko Lazić uradio botoks: Žena ga snimala u ordinaciji, pokazala i kako izgleda posle intervencije (Foto)

Darko Lazić uradio botoks: Žena ga snimala u ordinaciji, pokazala i kako izgleda posle intervencije (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Supruga Darka Lazića objavila snimak iz ordinacije u kojoj je pjevač uradio tretman botoksom

Darko Lazić uradio botoks: Žena ga snimala u ordinaciji, pokazala i kako izgleda posle intervencije Izvor: printscreen/instagram/darkolazicofficial

Osim što redovno trenira i što je uspio da smrša 90 kilograma, Darko Lazić se sada podvrgao i jednoj intervenciji. Ovog puta, pokazao je da vodi računa o svakom detalju, te da odlazi i na kozmetičke tretmane.

Njegova supruga Katarina Lazić je na svom nalogu na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj Darko leži na krevetu, a za to vrijeme mu lerak na licu ubirzgava botoks.

"Inače se Darko boji igle, ali naravno da smo ga doktor i ja naterali da ponovo uradi botoks", napisala je Katarina.

Pogledajte:

Izvor: Instagram katarinalazic_24

 Katarina je potom objavila još jednu sliku, na kojoj se vidi Darko nakon intervencije, ali i na kojoj otkriva da je i ona imala intervenciju.

Pogledajte:

Izvor: Instagram katarinalazic_24



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Tagovi

Darko Lazić botoks

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