Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića: Odmah preuzete mjere nakon ogromne greške

Voditelj Red televizije, Stefan Milošević Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizije.
Voditelj Red televizije, Stefan Milošević, poznatiji kao Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizijske kuće koja posluje u okviru medijske imperije Željka Mitrovića.Photo Set as poster photo
Podsetimo, Panda je široj javnosti postao prepoznatljiv kao učesnik rijalitija "Zadruga", nakon čega je dobio i stalan poslovni angažman Red televiziji, gde je godinama gradio voditeljsku karijeru.
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Zašto je Panda suspendovan?
Ipak, sada je došlo do suspenzije zbog ozbiljnog propusta u unapred snimljenoj emisiji, gde Panda u montaži nije cenzurisao pojedine sporne i neprimerene segmente pre nego što su pušteni u etar.
Situacija zbog koje je voditelj kažnjen dogodila se u emisiji "Pitam za druga", koju već duže vreme vodi.
Za sada nije poznato koliko će suspenzija trajati, kao ni kada bi Panda mogao da se vrati svojim voditeljskim obavezama.
(Telegraf.rs/MONDO)