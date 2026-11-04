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Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića: Odmah preuzete mjere nakon ogromne greške

Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića: Odmah preuzete mjere nakon ogromne greške

Autor Jelena Sitarica
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Voditelj Red televizije, Stefan Milošević Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizije.

Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića Izvor: printscreen/youtube/ Red TV (redtv.rs)/Pink.rs

Voditelj Red televizije, Stefan Milošević, poznatiji kao Panda, privremeno je suspendovan sa ove televizijske kuće koja posluje u okviru medijske imperije Željka Mitrovića.Photo Set as poster photo

Podsetimo, Panda je široj javnosti postao prepoznatljiv kao učesnik rijalitija "Zadruga", nakon čega je dobio i stalan poslovni angažman Red televiziji, gde je godinama gradio voditeljsku karijeru.

Zašto je Panda suspendovan?

Ipak, sada je došlo do suspenzije zbog ozbiljnog propusta u unapred snimljenoj emisiji, gde Panda u montaži nije cenzurisao pojedine sporne i neprimerene segmente pre nego što su pušteni u etar.

Situacija zbog koje je voditelj kažnjen dogodila se u emisiji "Pitam za druga", koju već duže vreme vodi.

Za sada nije poznato koliko će suspenzija trajati, kao ni kada bi Panda mogao da se vrati svojim voditeljskim obavezama.

(Telegraf.rs/MONDO)

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Tagovi

Stefan Milošević Panda pink tv željko mitrović

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