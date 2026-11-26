Iza upečatljivog izgleda i brojnih transformacija bugarskog pjevača Azisa krije se privatni život koji je godinama intrigirao javnost, a neke detalje o porodici, ljubavi i odnosu sa djecom odlučio je da podijeli tek nakon mnogo vremena.

Izvor: Instagram/azis_online_new

Bugarski pjevač Azis (48) decenijama privlači pažnju javnosti ekscentričnim izgledom, neobičnim potezima i detaljima iz privatnog života. Ipak, iza njegovog javnog imidža krije se i porodična priča o kojoj nije često govorio, a posebno je zanimljiv njegov odnos sa ćerkom, kojoj je od malih nogu otvoreno pričao o svom životu.

Poznato je da je Azis dobio troje djece sa svojom najboljom prijateljicom, a nedavno je govorio o tome kako je naslednici objasnio svoj odnos sa njenom majkom i ljubav prema muškarcima.

Kako je istakao, od početka je želio da njegova ćerka sve o njemu sazna od njega, a ne iz priča drugih ljudi.

"U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Ja sam puno pričao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam da joj objasnim da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa djetetom da imate otvoren odnos. Dijete od svojih roditelja sve prvo treba da sazna", rekao je Azis tada za medije.

Ugradio silikone u grudi

Pjevač je nedavno ponovo iznenadio pratioce kada se oglasio iz bolničkog kreveta i otkrio da je ostvario još jednu želju. Azis je ugradio silikonske implantate u grudi, a kako je sam objasnio, riječ je o ukupno 600 kubika, odnosno po 300 u svaku stranu.

Cilj mu je bio da dobije izražene, kako ih je sam opisao, "sportske grudi", a fotografijama i objavama nakon intervencije pokazao je da se ne ustručava da sa publikom podijeli ni najintimnije odluke o svom izgledu.

Pored promena na fizičkom planu, Azis je nedavno privukao pažnju i viješću da je u Sjedinjenim Američkim Državama sklopio brak sa muškarcem.