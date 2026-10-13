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Prija stigla na slavlje Milice Todorović, izljubila slavljenicu pa pobjegla: Morala hitno da ode, evo koji je razlog

Prija stigla na slavlje Milice Todorović, izljubila slavljenicu pa pobjegla: Morala hitno da ode, evo koji je razlog

Autor Jovana Milićević
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Milica Todorović večeras važnim povodom okupila svoje najbliže prijatelje i saradnike.

Prija stigla na slavlje Milice Todorović Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Milica Todorović večeras proslavlja svoj 36. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, a na slavlje su prostigle pojedine njene kolege.

Među prvima je stigao njen kum, pjevač Stevan Anđelković, kao i Aleksandra Prijović.

Međutim, Aleksandra je prišla Milici kako bi joj čestitala rođendan, ali nakon toga je otišla. Razlog je, kako je navela, bio avionski let na koji je žurila.

"Divno je bilo, ja moram da žurim jer imam let uskoro", poručila je Prija.

Nakon odlaska Aleksandre Prijović, Milica je progovorila o slavlju koje je priredila za najbliže:

"Poželjela sam sebi sve najljepše, da smo srećni i zadovoljni... Ja volim rođendane. Tek ću da pjevam, zagrijavamo se, bio je sin sa mnom ovdje, ali je morao brzo da ode, kasno je. Sebi sam poželjela sreću i mir", poručila je Milica Todorović.

(Pink.rs/MONDO)

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Tagovi

milica todorović Aleksandra Prijović

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