Otac i maćeha Aleksandre Prijović usijali mreže: Vjenčali se prije 8 godina, sad otkrili kako uživaju u Dubaiju (Foto)

Nedeljko Prijović nazdravljao pivom, druga supruga kokosom

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Otac Aleksandre Prijović, Nedeljko, sa suprugom Lelom otputovao je u Dubai, na zasluženi odmor. Par se sada oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako uživa.

Nedeljko Prijović na svom instagramu objavio je fotografiju sa plaže, na kojoj sa suprugom Lelom nazdravlja početku zasluženog odmora.

Lela i on su nazdravljali na plaži, a dok je ona pila piće iz kokosa, on je ostao dosledan pivu.

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Izvor: Instagram printscreen / nedeljkoprijovic

Nedeljko i Lela u srećnom su braku od 2018. godine, a Aleksandra, koja je veoma vezana za svog oca, sa njegovom suprugom takođe ima lijep odnos.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nedeljko se oženio 2018. godine

Nedeljko je nakon razvoda od Borke zavoleo Lelu kojom se 2018. godine i oženio.

Lela i Nedeljko često na društvenim mrežama pokazuju koliko su srećni i da žive lijepim zajedničkim životom.

Oni često viđaju Aleksandru i njenu porodicu, naročito Nedeljkovog unuka Aleksandra, dok vrijeme provode i sa Lelino dvoje djece - ćerkom i sinom. Aleksandra i Filip prisustvovali su vjenčanju Lele i Nedeljka.

Njih dvoje nedavno su lijepo usklađeni i sa osmesima na licu uživali i na prvom rođendanu male Arije, a Nedeljko neretko na svom Instagramu objavljuje i trenutke provedene sa unucima, koje čuva kad god mu se za to ukaže prilika i koji su njegova velika radost.



O unuku je svojevremeno istakao da je veoma poslušan dječak:

"Naravno da me unuk sluša, ali i ja njega, moram", rekao je sa osmjehom Nedeljko.





(Blic, MONDO)