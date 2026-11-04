logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ugradili su mi drugi stent, imala sam problem s bubregom": Mahrina stala na put glasinama o zdravstvenom stanju

"Ugradili su mi drugi stent, imala sam problem s bubregom": Mahrina stala na put glasinama o zdravstvenom stanju

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Mahrina govorila je o zdravstvenim problemima sa kojima se suočila, otkrivši da je u prethodnom periodu morala da se podvrgne čak dvijema operacijama bubrega.

Mahrina stala na put glasinama o zdravstvenom stanju Izvor: Pink / screenshot

Mlada pjevačka zvijezda, Marina Cvetković poznatija kao Mahrina, razgovarala je sa Ognjenom Amidžićem o svojoj situaciji, koji se tokom emisije dotakao i stenta koji je pjevačica imala.

Mahrina je istakla da sada vodi računa o svom zdravlju i da se trudi da se dodatno zaštiti, posebno tokom promjenljivog vremena.

- Evo sada se čuvam, pada kiša, nosim kapuljaču, čuvam se...Sve je okej sada - rekla je Mahrina.

"Moj stent je bio vezan za bubrege"

Ognjen Amidžić se nadovezao na njenu priču, otkrivši da je čitao o stentu koji je imala.

- Ja sam čitao neki stent - rekao je Amidžić, a pjevačica je potom objasnila da njen zdravstveni problem nije bio povezan sa srcem, kako se obično pretpostavlja kada se pomene stent, već sa bubrezima:

- Ljudi kada čuju stent, vezano je za srce, ali moj stent je bio vezan za bubrege. Imala sam dvije operacije bubrega, hvala Bogu, sada je sve okej, mogu da treniram, da radim, sada je sve okej.

Podsjetimo, pre četiri mjeseca, nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj se vidi kako prima infuziju, pevačica je otkrila da je ponovo operisana.

- Imala sam istu operaciju kao prošli put, doktori su morali da mi zamijene stent. Bili su uski ti neki kanali, kamen se zadržavao i pritiskao bubreg, pa smo morali to da regulišemo i stavili smo drugi. Dobro sam, oporavljam se polako. Dakle, stavljen je drugi stent i sada bi trebalo da sve bude u redu. Biće nadam se to sve kako treba - objasnila je pevačica.

Iz bolnice je takođe objavila poruku koju je dobila, a koju su svi redom komentarisali na društvenim mrežama.

- Kad god postane glasno previše ili naporno, sjeti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo uljepša dan. Tu sam korak iza tebe - stoji u poruci koju je Mahrina podijelila.

(Pink.rs / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

mahrina marina cvetković zdravstveno stanje operacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ