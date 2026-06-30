"Ugradili su mi drugi stent, pojavio se problem": Mahrina ponovo operisana zbog problema s bubrezima

Pjevačica Marina Cvetković potvrdila da se oporavlja nakon druge operacije

Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen

Nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj se vidi kako prima infuziju, pjevačica Marina Cvetković otkrila je da je ponovo operisana.

- Imala sam istu operaciju kao prošli put, doktori su morali da mi zamijene stent. Bili su uski ti neki kanali, kamen se zadržavao i pritiskao bubreg, pa smo morali to da regulišemo i stavili smo drugi. Dobro sam, oporavljam se polako. Dakle, stavljen je drugi stent i sada bi trebalo da sve bude u redu. Biće nadam se to sve kako treba - objasnila je Mahrina.

Objavila sliku iz bolničkog kreveta

Marina Cvetković poznatija kao Mahrina, u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su ljekari ugradili stent u bubreg.

Danas je bolnice objavila poruku koju je dobila, a koju su svi redom komentarisali na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye