Pjevačica Marina Cvetković potvrdila da se oporavlja nakon druge operacije
Nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj se vidi kako prima infuziju, pjevačica Marina Cvetković otkrila je da je ponovo operisana.
- Imala sam istu operaciju kao prošli put, doktori su morali da mi zamijene stent. Bili su uski ti neki kanali, kamen se zadržavao i pritiskao bubreg, pa smo morali to da regulišemo i stavili smo drugi. Dobro sam, oporavljam se polako. Dakle, stavljen je drugi stent i sada bi trebalo da sve bude u redu. Biće nadam se to sve kako treba - objasnila je Mahrina.
"Ugradili su mi drugi stent, pojavio se problem": Mahrina ponovo operisana zbog problema s bubrezima
Objavila sliku iz bolničkog kreveta
Marina Cvetković poznatija kao Mahrina, u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su ljekari ugradili stent u bubreg.
Danas je bolnice objavila poruku koju je dobila, a koju su svi redom komentarisali na društvenim mrežama.Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye