Tokom jedne vožnje taksijem Mahrina nije ni slutila da će umjesto običnog razgovora sa vozačem doživjeti pravi mali muzički trenutak.

Izvor: Instagram/mahrinaye

Pjevačica Marina Cvetković Mahrina, podijelila je sa pratiocima nesvakidašnje iskustvo koje joj je uljepšalo dan i pokazalo da se pravi talenti mogu kriti na najneočekivanijim mjestima.

Tokom jedne vožnje taksijem nije ni slutila da će umjesto običnog razgovora sa vozačem doživjeti pravi mali muzički trenutak, koji će kasnije podijeliti na društvenim mrežama i oduševiti brojne ljude.

Taksista pustio glas

Mahrinu je, kako je otkrila, prepoznao taksista koji ju je pitao da li želi da joj nešto otpjeva. Ipak, ono što pjevačica nije očekivala jeste da i njen sagovornik ima glas koji bi lako mogao da privuče pažnju publike. Umesto da vožnja protekne uobičajeno, automobil je na trenutak postao prava mala muzička scena.

Pjevačica je snimila dio njihovog druženja i pokazala kako taksista pjeva, a njegov talenat odmah je privukao pažnju njenih pratilaca. Njih dvojе su u jednom trenutku čak ukrstili glasove, a spontani muzički susret mnogima je izmamio osmjeh i pokazao koliko muzika može da poveže ljude, čak i kada se prvi put sretnu.

Pogledajte snimak:

"Gospodine, došla bih Vam na koncert"

Mahrina nije krila oduševljenje njegovim talentom, pa je priznala da bi voljela da ga jednog dana vidi na pravoj sceni. Njene riječi posebno su značajne jer dolaze od osobe koja se i sama profesionalno bavi muzikom i koja je imala priliku da iz prve ruke čuje koliko njen slučajni saputnik umije da pjeva.

- Sinoć uđem u taksi, a taksista me pita: "Mogu li nešto da Vam otpjevam?" Ja presrećna. Uljepšao mi je veče… Gospodine, ja bih došla na Vaš koncert ako se jednog dana desi…- napisala je u objavi.

Vidi opis Mahrina ušla u taksi, pa doživjela šok: Ono što joj je priredio podijelila sa svima, oglasila se i ćerka taksiste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: printscreen/tiktok/mahrinaye Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/mahrinaye/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Tata moj lepi"

Ipak, najljepši trenutak uslijedio je nakon što je snimak počeo da privlači pažnju na društvenim mrežama. U komentarima se oglasila i njegova ćerka, koja nije krila ponos zbog svog oca, "tata moj najbolji", napisala je ona.